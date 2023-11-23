***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
23.11.2023 16:59
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.09.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren denetim komitesi raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219642
BIST
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17:228.003
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,27
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2228,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2231,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:221.848,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.848,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VERTU
|48,62
|119.318.782
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|127.051.660
|% 9,98
|
|PKENT
|284,00
|94.476.137
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|543.592.182
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|29.654.472
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|38.083.960
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|123.042.835
|% -6,54
|
|THYAO
|262,00
|14.580.922.569
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,64
|5.325.048.460
|% 2,08
|
|YKBNK
|17,81
|4.844.696.896
|% 3,73
|
|AKBNK
|32,10
|4.320.131.915
|% 3,95
|
|TUPRS
|153,40
|3.676.847.965
|% -1,41
|
|YKBNK
|17,81
|4.844.696.896
|% 3,73
|
|ISCTR
|21,64
|5.325.048.460
|% 2,08
|
|EKGYO
|7,37
|1.395.081.039
|% -2,51
|
|ZOREN
|5,02
|714.198.675
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.841.520
|% 0,74
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8449
|28,8562
|% 0,02
|
|Euro
|31,4915
|31,5033
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,0382
|36,2189
|% 0,27
|
|Frank
|32,4789
|32,6746
|% -0,11
|
|Riyal
|7,6677
|7,7061
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|917,39
|918,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,71
|1.060,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,88
|80,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,58
|1.992,93
|% 0,66
|