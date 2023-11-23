***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
23.11.2023 17:19
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.09.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren denetim komitesi raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219665
BIST
'
17:238.005
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,61
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2328,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2331,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1127
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:231.848,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.848,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VERTU
|48,62
|119.318.782
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|127.051.660
|% 9,98
|
|PKENT
|284,00
|94.476.137
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|543.592.182
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|29.054.491
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|37.538.608
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|123.042.835
|% -6,54
|
|THYAO
|262,00
|14.556.369.330
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|AKBNK
|32,14
|4.300.921.882
|% 4,08
|
|TUPRS
|153,40
|3.661.295.509
|% -1,41
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,36
|1.392.699.187
|% -2,65
|
|ZOREN
|5,02
|713.570.866
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.814.929
|% 0,74
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8445
|28,8515
|% 0,00
|
|Euro
|31,4903
|31,5052
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,0447
|36,2254
|% 0,29
|
|Frank
|32,4833
|32,6789
|% -0,10
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,01
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|918,64
|920,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,02
|1.060,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,74
|80,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,08
|1.993,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36LKMNH
Yüzde 4.79 oranında artışla 53.60 lira fiyatla işlem gören hissede 691, 612 adet işlem
-
17:35CMBTN
Yüzde 9.03 oranında artışla 2, 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 955 adet işlem
-
17:34GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 623 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 36 artarak (% 0.32 ) 8, 528
-
17:33XU100
Endeks 8, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 88, 178.00 milyon TL de