***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal tabloları ile faaliyet performansı dikkate alarak hazırladığı raporda Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirmiş, ayrıca "Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu "A-(tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir. Söz konusu kurum tarafından hazırlanan "Rating Bildirim Formu" ektedir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189753BIST