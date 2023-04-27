***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin meyve paketleme hatlarıyla ilgili tevsi yatırımları ile plastik kasa enjeksiyon tesisi komple yeni yatırımı kapsamında almış olduğu teşvik belgelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:Yatırım YeriYatırım Cinsiİlave KapasiteYatırımYatırım Tutarı (TL)Destek UnsurlarıAdana/Kozan Tevsi 2.000 Ton Nar Boylama Makinesi (*) 2.100.000,00 KDV İstisnasıNiğde/Aktaş Tevsi 7.800 Ton Taze Meyve ve Sebze Temizleme Boylama Paketleme (**) 22.274.550,00 Gümrük Vergisi Muafiyeti + KDV İstisnasıNiğde/Aktaş Komple Yeni Yatırım 1.000.000 Adet Plastik Kasa Enjeksiyon Hattı (**) 18.276.354,00 Gümrük Vergisi Muafiyeti + KDV İstisnası(*) Yeni belge(**) Revize edilmiş belgeSöz konusu 3 yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımın toplam tutarı 42.650.904 TL olup yatırımlar Şirketimizin Adana ve Niğde illerinde bulunan kampüslerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142145BIST