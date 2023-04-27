***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 18:58
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin meyve paketleme hatlarıyla ilgili tevsi yatırımları ile plastik kasa enjeksiyon tesisi komple yeni yatırımı kapsamında almış olduğu teşvik belgelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Yatırım Yeri
Yatırım Cinsi
İlave Kapasite
Yatırım
Yatırım Tutarı (TL)
Destek Unsurları
Adana/Kozan Tevsi 2.000 Ton Nar Boylama Makinesi (*) 2.100.000,00 KDV İstisnası
Niğde/Aktaş Tevsi 7.800 Ton Taze Meyve ve Sebze Temizleme Boylama Paketleme (**) 22.274.550,00 Gümrük Vergisi Muafiyeti + KDV İstisnası
Niğde/Aktaş Komple Yeni Yatırım 1.000.000 Adet Plastik Kasa Enjeksiyon Hattı (**) 18.276.354,00 Gümrük Vergisi Muafiyeti + KDV İstisnası
(*) Yeni belge
(**) Revize edilmiş belge
Söz konusu 3 yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımın toplam tutarı 42.650.904 TL olup yatırımlar Şirketimizin Adana ve Niğde illerinde bulunan kampüslerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142145
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 4.778
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|Önceki Kapanış
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4.831
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4.751
18:0519,4367
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 20,3900
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19,5941
En Düşük
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18:0521,4573
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 22,2600
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|Önceki Kapanış
|: 22,4900
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En Düşük
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18:051.238,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,27
|Açılış
|: 1.238,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|GARAN
|28,00
|1.765.339.889
|% 3,32
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4298
|19,4367
|% 0,14
|
|Euro
|21,4209
|21,4573
|% 0,08
|
|Sterlin
|24,1670
|24,2882
|% 0,09
|
|Frank
|21,6085
|21,7387
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1650
|5,1909
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-5,85
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.067
|9.263
|-39,00
|
|Yarım
|4.425
|4.529
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
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17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
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17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de