***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz enerji üretimi kapsamında Niğde Kampüsü çatısına yapılması planlanan 1.250 kWp Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) 1. Kısım Yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.Yatırım YeriYatırım CinsiYatırım KonusuKapasiteYatırım Tutarı (TL)Destek UnsurlarıNiğde/Aktaş Komple Yeni Yatırım Güneş Enerjisi Santrali 1.250 kWp 13.262.440 KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi (7 Yıl), Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz DesteğiSöz konusu yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımın toplam tutarı 13.262.440 TL olup, Şirketimizin Niğde ilinde bulunan kampüsünde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Enerji santralleri ile fabrikanın enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152479BIST