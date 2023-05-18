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***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2023 18:25
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması


***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz enerji üretimi kapsamında Niğde Kampüsü çatısına yapılması planlanan 1.250 kWp Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) 1. Kısım Yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Yatırım Yeri
Yatırım Cinsi
Yatırım Konusu
Kapasite
Yatırım Tutarı (TL)
Destek Unsurları

Niğde/Aktaş Komple Yeni Yatırım Güneş Enerjisi Santrali 1.250 kWp 13.262.440 KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi (7 Yıl), Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği
Söz konusu yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımın toplam tutarı 13.262.440 TL olup, Şirketimizin Niğde ilinde bulunan kampüsünde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Enerji santralleri ile fabrikanın enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152479


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