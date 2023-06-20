***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/05/2023 tarihli ve 2023/7 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Adem Ateş'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne İlişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Adı Soyadı: Adem Ateş Görevi: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi E-Posta Adresi: ir@goknur.com.tr Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160571BIST