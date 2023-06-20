***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 18:20
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/05/2023 tarihli ve 2023/7 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Adem Ateş'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne İlişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Adı Soyadı: Adem Ateş Görevi: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi E-Posta Adresi: ir@goknur.com.tr Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160571
BIST
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18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
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|Önceki Kapanış
|: 5.269
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5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 23,2700
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|Önceki Kapanış
|: 23,3300
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23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0669
|Açılış
|: 25,4000
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|Önceki Kapanış
|: 25,4500
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25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.466,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -14,26
|Açılış
|: 1.466,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
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1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5649
|23,5698
|% -0,02
|
|Euro
|25,6858
|25,7004
|% -0,20
|
|Sterlin
|29,9251
|30,0752
|% -0,60
|
|Frank
|26,1046
|26,2619
|% -0,57
|
|Riyal
|6,2641
|6,2956
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-15,37
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.694
|4.791
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.347
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,55
|-0,67
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
-
17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
-
17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem