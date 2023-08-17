***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Niğde Kampüs Müdürü olarak görev yapan Sayın Haldun Semercioğlu 15/08/2023 tarihinde görevinden ayrılmış olup İmza Sirküsü uyarınca C grubu İmza Yetkilisi olarak tarafına tanınan tüm temsil yetkisi sona ermiştir. Sayın Haldun Semercioğlu'na kariyerinin devamında başarılar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186541BIST