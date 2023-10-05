***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, bilişim sektöründe faaliyet gösteren "Logimat Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin (Logimat)" paylarının %70'ini 2.458.180 TL bedelle mevcut pay sahiplerinden satın almıştır. Logimat OSTIM OSB MAH. CEVAT DÜNDAR CAD. NO: 1 /1 IÇ KAPI NO:31 YENIMAHALLE/ ANKARA adresinde faaliyet göstermekte olup, müşterilerine başta kurumsal kaynak planlama yazılımlarının uygulanması olmak üzere iş süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi, ilgili yazımlarının geliştirilmesi, kurulması ve bakımı gibi konularda hizmet sunmaktadır. Şirketin sermayesi 100.000 TL olup, 31.12.2022 tarihi itibariyle aktif toplamı 6.031.037,17 TL ve özkaynakları ise 3.751.795,48 TL'dir. Logimat Ostim Teknoparkta faaliyet göstermekte olup, Teknoparklarla ilgili teşviklerden faydalanmaktadır. Şirketimiz, iş süreçlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla bilişim teknolojilerinin kullanılması ve kurumsal kaynak kullanımı yazılımlarının etkinliğinin artırılması gibi konularda Logimat'tan hizmet satın almayı planlamaktadır. Bu hizmet alımlarının neticesinde Şirketimiz operasyonlarını daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir. Logimat aynı zamanda diğer kurumsal müşterilerine bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200176BIST