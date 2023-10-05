***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 17:39
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz, bilişim sektöründe faaliyet gösteren "Logimat Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin (Logimat)" paylarının %70'ini 2.458.180 TL bedelle mevcut pay sahiplerinden satın almıştır. Logimat OSTIM OSB MAH. CEVAT DÜNDAR CAD. NO: 1 /1 IÇ KAPI NO:31 YENIMAHALLE/ ANKARA adresinde faaliyet göstermekte olup, müşterilerine başta kurumsal kaynak planlama yazılımlarının uygulanması olmak üzere iş süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi, ilgili yazımlarının geliştirilmesi, kurulması ve bakımı gibi konularda hizmet sunmaktadır. Şirketin sermayesi 100.000 TL olup, 31.12.2022 tarihi itibariyle aktif toplamı 6.031.037,17 TL ve özkaynakları ise 3.751.795,48 TL'dir. Logimat Ostim Teknoparkta faaliyet göstermekte olup, Teknoparklarla ilgili teşviklerden faydalanmaktadır. Şirketimiz, iş süreçlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla bilişim teknolojilerinin kullanılması ve kurumsal kaynak kullanımı yazılımlarının etkinliğinin artırılması gibi konularda Logimat'tan hizmet satın almayı planlamaktadır. Bu hizmet alımlarının neticesinde Şirketimiz operasyonlarını daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir. Logimat aynı zamanda diğer kurumsal müşterilerine bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200176
BIST
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18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0591
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0529,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1241
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.611,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.611,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|626.126.285
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|626.126.285
|% 10,00
|
|AYDEM
|23,54
|685.915.888
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.278.894
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|384.183.483
|% -9,98
|
|ULAS
|20,72
|4.118.559
|% -9,76
|
|MANAS
|11,06
|231.646.802
|% -8,22
|
|BASCM
|11,00
|1.616.967
|% -8,18
|
|GIPTA
|38,78
|1.988.249.944
|% -6,64
|
|THYAO
|241,10
|9.919.039.703
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,92
|7.192.788.329
|% 4,82
|
|PETKM
|23,28
|7.158.757.994
|% 5,82
|
|TUPRS
|151,00
|7.018.482.568
|% 2,17
|
|ZOREN
|6,99
|6.835.757.154
|% -0,29
|
|ZOREN
|6,99
|6.835.757.154
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,21
|4.133.058.946
|% 2,63
|
|YKBNK
|18,92
|7.192.788.329
|% 4,82
|
|PETKM
|23,28
|7.158.757.994
|% 5,82
|
|IHLAS
|1,30
|338.355.152
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5373
|27,5878
|% 0,21
|
|Euro
|29,0788
|29,1102
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,4161
|33,5836
|% 0,22
|
|Frank
|30,0325
|30,2135
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3272
|7,3639
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,55
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.863
|10.985
|-17,00
|
|Yarım
|5.448
|5.509
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.755
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,50
|18,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342