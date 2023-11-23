***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin
23.11.2023 16:47
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Şirket paylarının halka arzı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak denetim komitesince hazırlanan 2. rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219614
BIST
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17:238.005
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,61
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2328,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2331,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1127
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:231.848,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.848,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:23
|VERTU
|48,62
|119.318.782
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|127.051.660
|% 9,98
|
|PKENT
|284,00
|94.476.137
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|543.592.182
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|29.054.491
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|37.538.608
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|123.042.835
|% -6,54
|
|THYAO
|262,00
|14.556.369.330
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|AKBNK
|32,14
|4.300.921.882
|% 4,08
|
|TUPRS
|153,40
|3.661.295.509
|% -1,41
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,36
|1.392.699.187
|% -2,65
|
|ZOREN
|5,02
|713.570.866
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.814.929
|% 0,74
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8406
|28,8577
|% 0,02
|
|Euro
|31,4967
|31,5446
|% 0,36
|
|Sterlin
|36,0447
|36,2254
|% 0,29
|
|Frank
|32,4833
|32,6789
|% -0,10
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,01
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,81
|920,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,99
|1.056,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,32
|80,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,78
|1.993,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:23
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