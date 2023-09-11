***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAdem Ateş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 20.06.2023 0324-237 53 49 ir@goknur.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDULFATAH MRH MARAFİE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırAHMED YOUSEF AHMED ALSAGER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırASLANALİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OSMAN ASLANALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil HayırJAMIL HALLAK HALLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırAHMED ABDULWAHED AHMED ABDULRAHMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırHAMİT AYDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187258 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu KomiteTALAT AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187258 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetimden Sorumlu KomiteMAHMOOD MOHAMED GHULOOM ZAİNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ASLANALİ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiHAMDİ BAĞCI İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiFERYAL KARADENİZ Genel Müdür Yardımcısı AkademisyenİSMAİL HAKKI TOP Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali MüşavirORHAN KANUR Afyon Kampüs Genel Müdürü MühendisALİ ASLANALİ Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü MühendisSELİN KILIÇ Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü MühendisONUR ŞİBİL İnsan Kaynakları Müdürü YöneticiŞEYDA BALLI Şirket Avukatı Avukat Yoktur. Yoktur.MEHTAP DOĞRU Finans Müdürü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193745BIST