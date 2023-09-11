***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2023 15:39
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Adem Ateş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 20.06.2023 0324-237 53 49 ir@goknur.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULFATAH MRH MARAFİE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
AHMED YOUSEF AHMED ALSAGER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ASLANALİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OSMAN ASLANALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
JAMIL HALLAK HALLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
AHMED ABDULWAHED AHMED ABDULRAHMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
HAMİT AYDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187258 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite
TALAT AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187258 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetimden Sorumlu Komite
MAHMOOD MOHAMED GHULOOM ZAİNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ASLANALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HAMDİ BAĞCI İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
FERYAL KARADENİZ Genel Müdür Yardımcısı Akademisyen
İSMAİL HAKKI TOP Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ORHAN KANUR Afyon Kampüs Genel Müdürü Mühendis
ALİ ASLANALİ Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü Mühendis
SELİN KILIÇ Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü Mühendis
ONUR ŞİBİL İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici
ŞEYDA BALLI Şirket Avukatı Avukat Yoktur. Yoktur.
MEHTAP DOĞRU Finans Müdürü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193745
BIST