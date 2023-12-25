***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2023 13:33
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ASLANALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HAMDİ BAĞCI İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
FERYAL KARADENİZ Genel Müdür Yardımcısı Akademisyen
İSMAİL HAKKI TOP Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ALİ ASLANALİ Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü Mühendis
SELİN KILIÇ Kozan-Mersin Kampüsü Genel Müdürü Mühendis
ONUR ŞİBİL İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici
ŞEYDA BALLI Şirket Avukatı Avukat Yoktur. Yoktur.
MEHTAP DOĞRU Finans Müdürü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228588
BIST