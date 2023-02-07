***GOKNR* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.02.2023 17:52
***GOKNR******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110792
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8356
En Düşük
18,7984
18:0520,2005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2040
En Düşük
20,1288
18:051.133,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.133,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8221
|18,8291
|% 0,02
|
|Euro
|20,1740
|20,2005
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5956
|22,7089
|% -0,02
|
|Frank
|20,3432
|20,4657
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0019
|5,0270
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,06
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.690
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
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Seans Raporu
18:05
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