***GOLTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.07.2021 16:51
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GOLTS
13.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
GOLTAS CIMENTO GOLTS 0,2 0,17
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950324
BIST
17:141.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -18,19
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:148,6332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:1410,2574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0352
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:14498,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -5,12
|Açılış
|: 498,43
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:13
|VBTYZ
|13,72
|45.917.533
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.062.960
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.434.236
|% 9,73
|
|ERBOS
|145,40
|166.066.809
|% 8,67
|
|IDEAS
|49,46
|21.301.423
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.276.715
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.420.929
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,65
|1.273.598.901
|% 1,41
|
|THYAO
|13,41
|772.263.624
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,20
|596.119.270
|% -0,28
|
|EREGL
|18,18
|471.889.524
|% 0,72
|
|PETKM
|5,38
|441.045.153
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,25
|398.242.906
|% -1,32
|
|GARAN
|8,65
|1.273.598.901
|% 1,41
|
|PEKGY
|1,10
|121.304.694
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|198.103.968
|% -2,70
|
|KRDMD
|7,20
|596.119.270
|% -0,28
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6334
|8,6340
|% -0,28
|
|Euro
|10,2505
|10,2566
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9513
|12,0112
|% -0,40
|
|Frank
|9,3918
|9,4484
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,31
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-10,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-0,87
|