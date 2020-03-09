***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:45
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825631
BIST
17:02103.216
En Yüksek
|Değişim
|: -5,83%
|| -6.384,33
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:026,1229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:026,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1079
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:02329,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,91
|Açılış
|: 329,63
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|BRKSN
|3,65
|70.996.494
|% 3,11
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,03
|16.848.532
|% -19,08
|
|RYGYO
|6,47
|10.347.331
|% -17,26
|
|TUCLK
|4,54
|22.580.278
|% -16,85
|
|VAKKO
|5,02
|60.488.120
|% -16,75
|
|YKGYO
|2,43
|10.239.945
|% -16,21
|
|THYAO
|10,45
|882.874.523
|% -6,19
|
|ASELS
|27,32
|710.361.440
|% -8,45
|
|GARAN
|9,40
|342.251.621
|% -6,28
|
|TUPRS
|92,65
|241.604.477
|% -2,22
|
|YKBNK
|2,27
|231.582.218
|% -6,58
|
|IHLGM
|1,25
|169.304.501
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,27
|231.582.218
|% -6,58
|
|ODAS
|1,84
|193.860.059
|% -11,11
|
|KARSN
|1,64
|167.006.569
|% -11,35
|
|THYAO
|10,45
|882.874.523
|% -6,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9943
|8,0344
|% 1,06
|
|Frank
|6,5488
|6,5883
|% 1,40
|
|Riyal
|1,6257
|1,6338
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,31
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,04
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,11
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-9,72
|
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