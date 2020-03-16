***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:31
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829334
BIST
15:4488.540
En Yüksek
|Değişim
|: -7,39%
|| -7.065,33
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.526
15:446,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0813
|Açılış
|: 6,4070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4110
En Düşük
6,2780
15:447,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1299
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:44301,43
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -9,96
|Açılış
|: 301,43
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|78.369.205
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,14
|10.941.485
|% 7,55
|
|YAPRK
|6,37
|779.875
|% 4,94
|
|VKING
|3,74
|8.021.917
|% 4,76
|
|BRISA
|6,75
|1.957.224
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.691.850
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|854.619
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.468.423
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|18.980.211
|% -10,00
|
|ASELS
|23,28
|504.580.491
|% -8,56
|
|THYAO
|8,47
|435.739.836
|% -7,33
|
|GARAN
|8,32
|366.511.965
|% -7,66
|
|ECILC
|3,70
|199.400.162
|% -8,87
|
|YKBNK
|2,08
|138.202.331
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.547.984
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|62.181.790
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,08
|138.202.331
|% -5,88
|
|KRDMD
|1,92
|111.670.627
|% -6,80
|
|EKGYO
|1,14
|63.753.258
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8703
|7,9098
|% 1,58
|
|Frank
|6,7577
|6,7984
|% 1,98
|
|Riyal
|1,7012
|1,7097
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-66,26
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|2.044
|2.075
|-37,00
|
|Tam
|2.034
|2.089
|-34,75
|
|Yarım
|983
|1.010
|-16,81
|
|Çeyrek
|493
|505
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|12,41
|12,44
|-2,30
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|-0,39
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|B. Petrol
|30,32
|30,32
|-3,53
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