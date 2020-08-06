***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:04
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOLTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865891
BIST
17:191.046
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -46,02
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:197,2850
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 0,2404
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:198,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 0,2710
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:19484,52
En Yüksek
|Değişim
|: 4,92%
|| 22,73
|Açılış
|: 484,52
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.161.941
|% 10,00
|
|ERSU
|4,42
|31.930.145
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|57.453.176
|% 9,91
|
|DEVA
|23,58
|373.722.355
|% 8,86
|
|LUKSK
|23,70
|3.448.830
|% 8,42
|
|KONYA
|388,80
|36.870.694
|% -10,00
|
|HLGYO
|2,16
|93.550.599
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.870.920
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.250.414
|% -10,00
|
|FLAP
|3,51
|22.357.052
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.248.042.350
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.345.985.946
|% -3,69
|
|SISE
|5,94
|1.083.542.155
|% -4,81
|
|AKBNK
|4,75
|1.060.072.559
|% -5,38
|
|ASELS
|15,79
|980.218.358
|% -6,24
|
|EKGYO
|1,93
|2.248.042.350
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|577.966.595
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|467.528.416
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.060.072.559
|% -5,38
|
|GARAN
|6,53
|1.345.985.946
|% -3,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5574
|9,6053
|% 3,74
|
|Frank
|7,9694
|8,0174
|% 3,16
|
|Riyal
|1,9379
|1,9476
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|22,39
|
|Altın Gr.
|484
|485
|22,73
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.343
|248,50
|
|Tam
|3.303
|3.460
|275,50
|
|Yarım
|1.603
|1.676
|122,20
|
|Çeyrek
|804
|843
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|28,20
|28,24
|1,27
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,53
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, EKGYO, PGSUS
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, ISCTR
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 56 kaybederek (% -3.95 ) 961
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, BSOKE, ROYAL, AKSEN
-
17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, HALKS, IDEAS, ISBIR, DENGE, MERIT, YONGA, EGCEY, KSTUR, TKURU