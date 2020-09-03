***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 11:57
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOLTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873078
BIST
13:141.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.078
13:147,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4387
En Düşük
7,3591
13:148,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
13:14462,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 462,08
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler13:14
|DGATE
|10,78
|21.747.065
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.259.368
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.911.901
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.067.223
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|228.989.306
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.364.955
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|2.866.753
|% -9,97
|
|ISKUR
|299.999,90
|300.000
|% -9,91
|
|AYCES
|47,00
|48.114
|% -9,62
|
|RODRG
|2,83
|473.523
|% -8,41
|
|ASELS
|17,02
|732.455.033
|% 2,53
|
|GSRAY
|3,75
|484.005.811
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,90
|436.424.767
|% 6,69
|
|GARAN
|6,80
|411.223.492
|% -0,73
|
|BJKAS
|3,66
|397.345.947
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,74
|239.876.240
|% -1,69
|
|GSRAY
|3,75
|484.005.811
|% 7,76
|
|BJKAS
|3,66
|397.345.947
|% 7,33
|
|IHLAS
|0,86
|76.855.897
|% -2,27
|
|KRDMD
|2,90
|246.609.360
|% -1,36
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4348
|7,4386
|% 0,76
|
|Euro
|8,7957
|8,8035
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8460
|9,8954
|% 0,20
|
|Frank
|8,1250
|8,1739
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9765
|1,9865
|% 0,73
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-11,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|3,40
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|1,65
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,67
|