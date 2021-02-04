***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 13:25
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907441
BIST
14:391.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:397,1212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0433
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:398,5503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0753
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:39414,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -8,00
|Açılış
|: 414,08
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:39
|AYEN
|6,93
|203.557.809
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.434.272
|% 9,98
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|143.732.163
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|DITAS
|40,80
|13.237.822
|% -4,81
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.169.166.548
|% 2,24
|
|KARSN
|5,25
|1.011.662.170
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,06
|889.553.198
|% 2,62
|
|GARAN
|10,07
|771.913.630
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,51
|674.063.361
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|674.063.361
|% -0,40
|
|KARSN
|5,25
|1.011.662.170
|% 2,34
|
|PEGYO
|2,55
|432.237.159
|% -2,30
|
|SISE
|7,77
|1.169.166.548
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|889.553.198
|% 2,62
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1171
|7,1212
|% -0,60
|
|Euro
|8,5445
|8,5503
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6291
|9,6774
|% -1,06
|
|Frank
|7,8534
|7,9008
|% -0,98
|
|Riyal
|1,8905
|1,9000
|% -0,63
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-21,84
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-55,00
|
|Tam
|2.742
|2.812
|-56,71
|
|Yarım
|1.326
|1.360
|-27,42
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,72
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|58,82
|58,82
|0,13
|