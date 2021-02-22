***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 15:59
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911389
BIST
17:161.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,22
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.550
17:167,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0879
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0693
En Düşük
6,9534
17:168,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1240
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5878
En Düşük
8,4299
17:16406,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 6,85
|Açılış
|: 406,65
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
409,37
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DERIM
|12,76
|29.954.315
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|63.727.550
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|204.951.720
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|54.620.630
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.225.393.614
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.225.393.614
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,80
|1.983.844.187
|% -4,21
|
|THYAO
|12,58
|1.737.490.143
|% 2,28
|
|VAKBN
|4,72
|1.399.465.511
|% -1,67
|
|KARSN
|5,58
|1.141.051.383
|% 7,10
|
|TSKB
|1,78
|560.015.986
|% 2,30
|
|VAKBN
|4,72
|1.399.465.511
|% -1,67
|
|KARSN
|5,58
|1.141.051.383
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,45
|435.615.202
|% 0,41
|
|ODAS
|4,14
|705.918.040
|% 3,50
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0663
|7,0693
|% 1,26
|
|Euro
|8,5830
|8,5878
|% 1,47
|
|Sterlin
|9,8606
|9,9100
|% 1,15
|
|Frank
|7,8305
|7,8776
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8735
|1,8829
|% 0,96
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|14,40
|
|Altın Gr.
|407
|407
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.705
|2.745
|48,00
|
|Tam
|2.695
|2.763
|51,34
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|24,84
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,98
|