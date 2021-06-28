***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 17:50
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944563
BIST
17:531.369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -22,55
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
17:538,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0678
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6886
17:5310,3899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0766
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3574
17:53497,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,36
|Açılış
|: 497,71
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ATATP
|26,40
|48.300.601
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|145.925.591
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.365.824
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.977.080
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.136.428
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.138.289
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|12.023.475
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.065.191
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|GARAN
|8,13
|1.033.829.648
|% -0,85
|
|THYAO
|13,86
|905.912.249
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|860.246.133
|% -5,37
|
|SASA
|28,78
|569.339.832
|% -1,84
|
|KRDMD
|6,62
|486.671.318
|% -2,79
|
|EKGYO
|1,94
|860.246.133
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,17
|418.772.006
|% -1,81
|
|GARAN
|8,13
|1.033.829.648
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,06
|86.236.847
|% -3,64
|
|AKBNK
|5,30
|418.451.870
|% -0,75
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6930
|8,6965
|% -0,77
|
|Euro
|10,3819
|10,3899
|% -0,73
|
|Sterlin
|12,0606
|12,1211
|% -0,59
|
|Frank
|9,4305
|9,4873
|% -0,91
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% -0,73
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,69
|
Seans Raporu
17:53
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