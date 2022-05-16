***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 17:48
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030610
BIST
17:582.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -27,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5815,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0851
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5816,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1104
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:58906,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,12
|Açılış
|: 906,94
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:58
|DAGHL
|22,00
|2.625.591
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.652.212
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.601.995
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.114.613
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.603.430
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.674.058
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.485.309
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.969.354
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|244.873.879
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|25.880.468
|% -9,68
|
|THYAO
|42,84
|4.672.260.121
|% 0,85
|
|GARAN
|14,97
|1.875.555.271
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,27
|1.772.954.606
|% -0,10
|
|KRDMD
|14,88
|1.558.033.821
|% -5,04
|
|SISE
|19,33
|1.456.116.570
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,63
|1.020.833.087
|% -2,23
|
|YKBNK
|4,35
|945.029.781
|% -4,40
|
|KARSN
|5,44
|730.950.740
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|141.209.543
|% 3,67
|
|GARAN
|14,97
|1.875.555.271
|% -0,07
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5512
|15,5626
|% 0,55
|
|Euro
|16,2003
|16,2238
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,0066
|19,1020
|% 0,44
|
|Frank
|15,4264
|15,5194
|% 0,24
|
|Riyal
|4,1361
|4,1568
|% 0,54
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,17
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,43
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|
Seans Raporu
17:58
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında