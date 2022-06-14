***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 12:00
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037154
BIST
14:252.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,70
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:2517,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:2518,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0922
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:251.011,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.011,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:23
|IDEAS
|19,69
|15.507.521
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.310.040
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|FONET
|15,76
|87.023.309
|% 9,83
|
|DENGE
|1,69
|8.819.580
|% 9,74
|
|TSGYO
|4,94
|4.496.591
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,05
|72.919.609
|% -8,05
|
|MOBTL
|1,74
|173.402.050
|% -6,95
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|OYAYO
|7,04
|1.714.869
|% -4,86
|
|THYAO
|47,02
|2.571.654.372
|% 0,04
|
|EREGL
|30,76
|1.114.056.180
|% -1,22
|
|SISE
|21,68
|968.568.497
|% -2,17
|
|SASA
|43,04
|851.678.982
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,01
|682.318.550
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,59
|327.920.942
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,74
|173.402.050
|% -6,95
|
|YKBNK
|4,65
|427.112.444
|% -1,69
|
|ODAS
|2,84
|237.823.149
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,01
|258.511.418
|% -1,23
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2656
|17,2751
|% 0,08
|
|Euro
|18,0495
|18,0854
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,7952
|20,8995
|% -0,35
|
|Frank
|17,3015
|17,4057
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5887
|4,6117
|% 0,09
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.838
|-12,00
|
|Tam
|6.729
|6.826
|8,00
|
|Yarım
|3.303
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,08
|
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