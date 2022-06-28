***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:39
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039783
BIST
17:342.492
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -37,18
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.485
17:3416,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0879
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:3417,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0393
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:34971,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,97
|Açılış
|: 971,82
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BMSCH
|10,34
|92.001.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.140.666
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.715.455
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,94
|9.423.634
|% 9,87
|
|SEKUR
|15,26
|100.405.470
|% -8,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,32
|147.612.232
|% -6,73
|
|KRTEK
|19,59
|18.791.090
|% -6,45
|
|THYAO
|48,86
|5.110.836.045
|% -1,41
|
|SISE
|21,62
|1.584.260.486
|% -0,18
|
|EREGL
|27,38
|1.347.150.764
|% -1,65
|
|SAHOL
|20,10
|1.250.652.602
|% -0,69
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,50
|982.540.642
|% -3,23
|
|ODAS
|3,05
|613.402.524
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,63
|502.000.018
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|365.868.208
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6133
|16,6264
|% 0,61
|
|Euro
|17,4644
|17,4809
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,1808
|20,2820
|% -0,18
|
|Frank
|17,2633
|17,3672
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4074
|4,4295
|% 0,37
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,55
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.615
|22,00
|
|Tam
|6.507
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.190
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,30
|
Seans Raporu
17:32
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17:47SELVA
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