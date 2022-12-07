***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:21
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085409
BIST
17:104.866
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -134,22
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.849
17:1018,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:1019,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1322
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:101.065,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.065,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:08
|YESIL
|4,40
|61.641.613
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|556.990.676
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|610.168.081
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|37.563.136
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.575.741
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,10
|33.985.380
|% -9,83
|
|ENKAI
|23,98
|2.285.722.398
|% -9,51
|
|EUREN
|15,16
|860.608.763
|% -9,46
|
|KRDMD
|17,36
|12.999.870.114
|% -1,92
|
|THYAO
|135,60
|8.103.890.229
|% 0,00
|
|ASELS
|50,10
|5.675.647.874
|% 2,16
|
|PETKM
|17,81
|4.873.036.784
|% -1,06
|
|EREGL
|41,26
|3.962.438.300
|% -3,10
|
|KRDMD
|17,36
|12.999.870.114
|% -1,92
|
|EKGYO
|7,09
|2.468.298.285
|% -2,07
|
|ADESE
|1,94
|517.259.896
|% 6,01
|
|PETKM
|17,81
|4.873.036.784
|% -1,06
|
|TSKB
|3,87
|901.528.131
|% -2,76
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6438
|% 0,05
|
|Euro
|19,6215
|19,6293
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,7053
|22,8191
|% 0,71
|
|Frank
|19,8101
|19,9294
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,02
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|8,00
|
|Tam
|7.181
|7.231
|31,00
|
|Yarım
|3.478
|3.535
|15,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.767
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,88
|
Seans Raporu
17:08
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17:23YEOTK
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 832 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -134, 62 kaybederek (% -2.51 ) 5, 232
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17:22XU100
Endeks 4, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 89, 399.00 milyon TL de
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17:22TURGG
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 316.50 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 905 adet işlem
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17:21SASA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 106.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 200, 752 adet işlem