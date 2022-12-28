***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 11:21
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOLTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090544
BIST
14:105.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -40,27
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:1018,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:1019,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:101.084,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,30
|Açılış
|: 1.084,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:08
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.077.235
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,50
|494.951.660
|% 9,35
|
|PLTUR
|17,36
|16.573.870
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,90
|112.165.282
|% -9,09
|
|KOZAL
|603,10
|4.132.074.794
|% -9,02
|
|CMBTN
|563,40
|38.865.464
|% -8,26
|
|KOZAL
|603,10
|4.132.074.794
|% -9,02
|
|THYAO
|140,00
|3.654.088.188
|% -2,17
|
|ENKAI
|31,98
|3.385.173.642
|% 4,65
|
|ASELS
|58,25
|2.702.627.993
|% 0,52
|
|KRDMD
|17,97
|2.664.295.066
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,18
|1.510.962.059
|% -1,56
|
|KRDMD
|17,97
|2.664.295.066
|% 1,18
|
|YKBNK
|11,74
|1.620.704.380
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,87
|1.655.171.582
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,02
|363.625.090
|% -1,95
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7033
|18,7147
|% 0,23
|
|Euro
|19,9072
|19,9254
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5203
|22,6333
|% 0,59
|
|Frank
|20,0827
|20,2037
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9623
|4,9872
|% 0,21
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,16
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.324
|7.374
|-25,00
|
|Yarım
|3.547
|3.611
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 98 kaybederek (% -0.60 ) 5, 842
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
-
14:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PLTUR, UMPAS
-
14:23XU100
Endeks 5, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 60, 080.00 milyon TL de
-
14:23KUTPO
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 533 adet işlem