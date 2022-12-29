***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 10:05
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091075
BIST
11:225.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 43,98
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.391
En Düşük
5.332
11:2218,7207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:2219,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0967
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:221.089,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.089,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TERA
|17,71
|672.095
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.595.190
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.905.793
|% 9,95
|
|ULUFA
|11,52
|51.887.348
|% -10,00
|
|KOZAL
|537,10
|1.835.025.919
|% -9,99
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,11
|638.852.101
|% -7,20
|
|THYAO
|141,80
|2.097.739.949
|% 1,21
|
|KOZAL
|537,10
|1.835.025.919
|% -9,99
|
|ENKAI
|33,52
|1.806.261.698
|% 5,14
|
|ASELS
|59,45
|1.211.694.348
|% 1,80
|
|PETKM
|19,51
|1.176.585.578
|% 2,47
|
|EKGYO
|8,35
|1.117.784.544
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,90
|859.032.431
|% 2,67
|
|PETKM
|19,51
|1.176.585.578
|% 2,47
|
|ENKAI
|33,52
|1.806.261.698
|% 5,14
|
|TSKB
|4,35
|227.675.831
|% 2,11
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7174
|18,7207
|% 0,06
|
|Euro
|19,9226
|19,9533
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4723
|22,5850
|% 0,23
|
|Frank
|20,1355
|20,2568
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9644
|4,9893
|% 0,05
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|3,32
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.354
|7.410
|20,00
|
|Yarım
|3.561
|3.625
|7,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,60
|82,60
|-1,39
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37BFREN
Yüzde 4.18 oranında artışla 4, 000.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 681 adet işlem
-
11:36RYSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 572 adet işlem
-
11:35KONYA
Yüzde 5.17 oranında artışla 3, 315.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 088 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 24, 505.00 milyon TL de
-
11:34VAKFN
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 426, 535 adet işlem