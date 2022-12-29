***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 10:22
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091080
BIST
10:415.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,12
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:4118,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:4119,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0609
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:411.087,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.087,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TERA
|17,71
|496.978
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|77.653.418
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|17.671.207
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,25
|470.255.982
|% -6,39
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|THYAO
|139,10
|1.016.444.694
|% -0,71
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,43
|731.959.810
|% 2,05
|
|NUGYO
|8,38
|721.824.174
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,20
|569.333.485
|% 0,49
|
|NUGYO
|8,38
|721.824.174
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,20
|569.333.485
|% 0,49
|
|YKBNK
|11,83
|518.103.967
|% 2,07
|
|PETKM
|19,43
|731.959.810
|% 2,05
|
|TSKB
|4,30
|138.207.052
|% 0,94
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7144
|18,7283
|% 0,10
|
|Euro
|19,9002
|19,9179
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4250
|22,5375
|% 0,02
|
|Frank
|20,0697
|20,1906
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,93
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 64 artarak (% 0.05 ) 5, 792
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ENKAI, THYAO, KOZAL
-
10:54XU100
Endeks 5, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 14, 816.00 milyon TL de
-
10:54SEKFK
Yüzde 4.89 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 188 adet işlem
-
10:51ARSAN
Yüzde 6.23 oranında artışla 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 151 adet işlem