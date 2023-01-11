***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:14
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOLTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100401
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0659
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.130,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.129,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|MAKIM
|25,52
|171.748.523
|% 7,23
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|464.184.541
|% -9,99
|
|BEYAZ
|19,10
|61.390.320
|% -9,99
|
|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|TTKOM
|20,42
|1.877.498.932
|% -8,35
|
|PGSUS
|429,10
|1.513.218.806
|% -5,65
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|ODAS
|8,76
|1.248.001.029
|% -1,79
|
|KLGYO
|2,92
|289.210.355
|% -2,01
|
|ADESE
|1,58
|147.053.557
|% -8,67
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7773
|18,7790
|% 0,03
|
|Euro
|20,2284
|20,2329
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,7312
|22,8452
|% -0,06
|
|Frank
|20,1357
|20,2570
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9846
|5,0096
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.667
|7.734
|-1,00
|
|Yarım
|3.724
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|