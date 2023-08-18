***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 13:04
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186965
BIST
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17:387.476
En Düşük
|Değişim
|: -3,72%
|| -288,89
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.476
En Yüksek
7.816
17:3827,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0270
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3829,4823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0105
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:381.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KONYA
|5.841,10
|432.850.326
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|109.203.257
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.034.426.376
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.573.759.017
|% 9,99
|
|BAGFS
|29,90
|243.730.176
|% -9,67
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KERVT
|11,35
|227.895.280
|% -9,05
|
|KNFRT
|17,16
|69.113.611
|% -8,97
|
|EUKYO
|14,29
|16.779.299
|% -8,46
|
|TUPRS
|126,20
|11.239.541.099
|% 2,60
|
|THYAO
|253,80
|8.070.855.888
|% -3,17
|
|EREGL
|41,88
|7.055.985.636
|% -2,06
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,62
|4.110.507.438
|% -3,14
|
|SKBNK
|4,04
|1.779.868.958
|% -6,48
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,45
|2.955.489.025
|% 4,75
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0839
|27,1062
|% 0,10
|
|Euro
|29,4654
|29,4823
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,4118
|34,5843
|% 0,00
|
|Frank
|30,6413
|30,8259
|% -0,20
|
|Riyal
|7,2027
|7,2388
|% 0,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,65
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.077
|11.153
|25,00
|
|Yarım
|5.555
|5.602
|13,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,01
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|0,07
|
Seans Raporu
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