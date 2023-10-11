***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 15:42
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204253
BIST
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16:028.389
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -53,73
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0227,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0179
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0229,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0315
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:021.669,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,68
|Açılış
|: 1.669,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:02
|ACSEL
|117,70
|88.640.263
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.238.373
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,95
|1.020.349.362
|% -8,55
|
|TETMT
|2.580,00
|29.386.991
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.929.026
|% -7,74
|
|PETKM
|24,70
|4.300.682.311
|% 0,24
|
|THYAO
|231,80
|3.997.393.245
|% -2,65
|
|DMRGD
|22,56
|3.397.704.047
|% 3,01
|
|ISCTR
|25,50
|2.953.962.804
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,42
|2.913.104.096
|% 1,04
|
|ZOREN
|6,28
|1.486.337.390
|% -1,72
|
|EKGYO
|8,24
|1.497.278.464
|% -1,90
|
|PETKM
|24,70
|4.300.682.311
|% 0,24
|
|ODAS
|13,72
|2.382.890.569
|% 0,51
|
|DMRGD
|22,56
|3.397.704.047
|% 3,01
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7318
|27,7347
|% 0,06
|
|Euro
|29,4477
|29,4624
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,29
|
|Frank
|30,6314
|30,8159
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3701
|7,4071
|% 0,06
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,53
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|12,16
|
|Cumhuriyet
|11.579
|11.754
|74,00
|
|Tam
|11.336
|11.421
|25,00
|
|Yarım
|5.685
|5.732
|17,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.866
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,26
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|-0,82
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
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16:17ARDYZ
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 359 adet işlem
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16:16SUNTK
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 099 adet işlem
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16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, HEKTS
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16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 24 kaybederek (% -0.73 ) 7, 286
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADGYO, DITAS, ACSEL, KSTUR, TUREX, TKNSA, QNBFB, ISBTR, MRSHL, FMIZP