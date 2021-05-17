***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2021 16:47
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2021
Tescil Tarihi
11.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.05.2021-10328
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.05.2021 tarih ve 10328 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936560
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
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|Önceki Kapanış
|: 1.441
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1.455
En Düşük
1.446
18:058,3239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,3050
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|Önceki Kapanış
|: 8,2250
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8,3239
En Düşük
8,3117
18:0510,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0073
|Açılış
|: 10,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,1169
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
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|: -0,47%
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|Açılış
|: 498,75
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|Önceki Kapanış
|: 501,15
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503,52
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3106
|8,3239
|% 0,15
|
|Euro
|10,0995
|10,1169
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-0,51
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,00
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