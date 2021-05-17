***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.04.2021Tescil Tarihi11.05.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.05.2021-10328AçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.05.2021 tarih ve 10328 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936560BIST