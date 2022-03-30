***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 09:30
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013917
BIST
10:072.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,87
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
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2.218
En Düşük
2.213
10:0714,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 14,6150
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|Önceki Kapanış
|: 14,8200
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14,6617
En Düşük
14,5332
10:0716,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1127
|Açılış
|: 16,2600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3225
En Düşük
16,1459
10:07906,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,21
|Açılış
|: 906,56
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ULUSE
|103,00
|5.924.045
|% 9,98
|
|AEFES
|28,26
|57.935.410
|% 5,29
|
|GEREL
|4,83
|16.273.935
|% 5,23
|
|AKFGY
|3,31
|10.487.221
|% 4,42
|
|ETILR
|8,85
|2.280.369
|% 4,12
|
|PKENT
|220,00
|3.594.359
|% -6,34
|
|DZGYO
|2,75
|2.782.959
|% -5,17
|
|KAREL
|13,30
|10.434.946
|% -4,59
|
|NUHCM
|45,04
|12.276
|% -4,58
|
|PSGYO
|14,93
|16.759.456
|% -3,86
|
|THYAO
|31,34
|229.280.720
|% -0,95
|
|ASELS
|24,42
|208.940.657
|% 2,09
|
|SISE
|15,43
|201.952.806
|% 2,19
|
|GARAN
|12,15
|97.183.808
|% 0,33
|
|PETKM
|9,10
|89.784.537
|% 0,33
|
|ODAS
|1,69
|61.258.315
|% 3,05
|
|DOHOL
|3,42
|64.530.060
|% 2,70
|
|SISE
|15,43
|201.952.806
|% 2,19
|
|KARSN
|5,58
|56.213.621
|% -0,36
|
|PETKM
|9,10
|89.784.537
|% 0,33
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6272
|14,6366
|% 0,44
|
|Euro
|16,2733
|16,2920
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,1520
|19,2481
|% 0,68
|
|Frank
|15,7226
|15,8173
|% 0,85
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 0,51
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|4,65
|
|Altın Gr.
|906
|906
|7,04
|
|Cumhuriyet
|5.954
|6.044
|-162,00
|
|Tam
|5.924
|6.074
|-163,73
|
|Yarım
|2.863
|2.938
|-79,20
|
|Çeyrek
|1.436
|1.469
|-39,61
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,86
|