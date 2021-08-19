***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2021 18:11
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959316
BIST
10:461.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.436
10:468,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:469,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:46491,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,35
|Açılış
|: 491,31
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:46
|AGYO
|4,52
|131.089.893
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|198.342
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|11.022.055
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,71
|1.511.726
|% -5,80
|
|FONET
|14,89
|6.493.283
|% -5,04
|
|PKENT
|2.000,00
|138.679
|% -4,53
|
|RYGYO
|4,68
|4.543.665
|% -4,29
|
|EMKEL
|2,91
|16.347.733
|% -4,28
|
|GARAN
|9,30
|266.608.055
|% 0,11
|
|EREGL
|18,52
|166.838.455
|% -0,16
|
|AGYO
|4,52
|131.089.893
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,64
|100.082.319
|% -0,52
|
|TUPRS
|100,70
|94.986.322
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,85
|78.776.033
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|57.352.319
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,55
|81.463.016
|% 0,39
|
|AGYO
|4,52
|131.089.893
|% 9,98
|
|GARAN
|9,30
|266.608.055
|% 0,11
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5441
|8,5466
|% 0,47
|
|Euro
|9,9838
|9,9883
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,6146
|11,6728
|% 0,63
|
|Frank
|9,2977
|9,3537
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2735
|2,2849
|% 0,73
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,83
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,18
|