***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDöner Fırın 1'in DuruşuDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık % 40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPlanlı revizyonun gerçekleştirilmesi içinVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYönetim Kurulu 10.11.2020 Tarih ve 2020/30 Nolu KararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi10.11.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiRevizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40' ı nispetinde etkileyecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiRevizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40'ı nispetinde etkileyecektir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıRevizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40' ı nispetinde etkileyecektir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler%60 kapasiteli Fırın 2 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlı revizyonun tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih10.12.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 10.11.2020 Tarih 2020/30 nolu toplantısında planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırınımızın 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887864BIST