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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

15.02.2024 08:47
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulma


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Döner Fırın1'in Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık % 40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Yönetim Kurulu 14.02.2024 Tarih ve 2024/6 Nolu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
15.02.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40' ı nispetinde etkileyecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir. Üretim kapasitesinin yaklaşık % 40'ı nispetinde üretimi etkileyecektir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Planlı klinker stoku bulunmaktadır.%60 kapasiteli Fırın 2 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Planlı revizyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
05.03.2024
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 14.02.2024 Tarih 2024/6 nolu toplantısında planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırınımızın 20 günlük bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249654


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