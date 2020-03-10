***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -4.385.289 0 -615.861 0 -5.001.150 0 -5.001.150Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 0 39.824.242 168.730.294 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487Transferler0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -459.385 0 0 0 2.552.281 2.092.896 -2.266.186 -173.290Sermaye Arttırımı10.800.000 -10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 -3.600.000 0 -3.600.000 0 -3.600.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158Transferler0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -851.781 945.849 0 0 24.691.930 24.785.998 12.270.388 37.056.386Kar Payları0 0 0 0 0 500.971 -3.400.833 0 -2.899.862 0 -2.899.862Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.440.647 5.491.455Dönem Karı (Zararı)36.962.318 286.095Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36.962.318 286.095Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.658.939 17.891.050Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 16.970.656 17.148.477Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-558.776 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -558.776 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.835.198 4.679.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 3.413.685 1.623.227Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler421.513 3.056.701Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.007.296 4.869.765Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -19.036.868 -23.574.753Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 37.304.383 32.061.967Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri739.781 427.839Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -4.045.288Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.352.030 -6.929.749Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.947.465 -1.877.371Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler101.107Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -9.947.465 -1.978.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-92.560.509 -17.534.280Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.511.250 -57.215.449İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -38.442.369 -68.765.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -15.068.881 11.549.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.452.080 35.242.426İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.180.171 35.234.820İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.728.091 7.606Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 35.529.608 -24.077.955Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 6.453.509 13.286.846Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.626.702 22.467.044İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 587.758 182.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -75.214.460 22.284.567Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-433.553 50.359Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.966.794 1.873.668İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.721.461 1.844.834İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)245.333 28.834Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-16.359.151 18.080.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.968.156 -27.241.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.909.637 -20.421.733Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)58.519 -6.820.191Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.939.252 642.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.854.212 -1.416.560Vergi İadeleri (Ödemeleri)352.817 6.265.150YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.675.037 4.177.128Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.711.905 -19.342.076Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -33.787.193 -19.100.114Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -924.712 -241.962Alınan Faiz19.036.868 23.519.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.330.051 -7.673.293Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri260.766.724 87.919.257Kredilerden Nakit Girişleri260.766.724 87.919.257Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.124.424 -62.919.860Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.124.424 -62.919.860Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-272.015 610.773Ödenen Temettüler-2.899.862 -2.129.456Ödenen Faiz-37.304.383 -32.061.968Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-835.989 907.961YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.214.367 1.995.290NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.214.367 1.995.290DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.643.048 3.647.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.857.415 5.643.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.857.415 5.643.048Ticari Alacaklar191.571.564 167.038.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 91.845.993 73.407.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 99.725.571 93.630.345Diğer Alacaklar27.778.655 29.230.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 25.099.999 28.280.170İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.678.656 950.565Stoklar9 63.416.447 98.946.055Peşin Ödenmiş Giderler14 12.355.200 19.764.950İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 12.355.200 19.764.950Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 385.904 875.003Diğer Dönen Varlıklar15 30.434.994 35.344.631İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 30.434.994 35.344.631ARA TOPLAM333.800.179 356.842.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR333.800.179 356.842.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 27.154.955 18.784.799Diğer Alacaklar49.029.292 29.025.170İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 48.677.424 28.769.834İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 255.336Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 15.850.000 5.653.478Maddi Duran Varlıklar12 404.122.599 380.088.691Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.071.747 4.311.759Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.708.299 3.948.311Peşin Ödenmiş Giderler14 1.759.467 803.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.759.467 803.226Ertelenmiş Vergi Varlığı27 31.882.406 38.126.585TOPLAM DURAN VARLIKLAR534.870.466 476.793.708TOPLAM VARLIKLAR868.670.645 833.636.221KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 162.816.353 87.814.257Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 68.401.362 72.488.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 68.401.362 72.488.673Banka Kredileri6 66.662.711 72.139.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.738.651 349.149Ticari Borçlar61.268.899 135.894.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 876.374 288.617İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 60.392.525 135.606.143Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.208.338 3.641.891Diğer Borçlar5.953.795 2.822.990İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 3.965.173 1.079.701İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.988.622 1.743.289Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.744.518 20.703.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.744.518 20.703.952Kısa Vadeli Karşılıklar4.347.784 3.394.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 3.313.295 2.781.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.034.489 612.976ARA TOPLAM309.741.049 326.761.046TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER309.741.049 326.761.046UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 212.893.310 196.136.106İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar212.893.310 196.136.106Banka Kredileri6 209.182.188 195.452.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.711.122 683.272Uzun Vadeli Karşılıklar12.034.007 10.839.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 11.286.032 10.091.936Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler600.283 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler600.283 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.527.600 206.976.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER535.268.649 533.737.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar304.749.031 283.516.581Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)721.451 627.383Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)721.451 627.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-224.398 627.383Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.d 945.849 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.549.324 46.702.039Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19.e 6.224.111 6.877.797Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.c 40.325.213 39.824.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları173.142.671 173.991.223Net Dönem Karı veya Zararı24.691.930 2.552.281Kontrol Gücü Olmayan Paylar28.652.965 16.382.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR333.401.996 299.899.158TOPLAM KAYNAKLAR868.670.645 833.636.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 420.768.951 552.411.216Satışların Maliyeti20 -260.885.842 -382.772.834TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)159.883.109 169.638.382BRÜT KAR (ZARAR)159.883.109 169.638.382Genel Yönetim Giderleri21 -28.136.262 -26.632.649Pazarlama Giderleri21 -52.302.124 -56.172.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 30.913.235 54.280.128Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -18.042.240 -45.722.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.315.718 95.391.168Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 9.947.465 4.639.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)102.263.183 100.030.743Finansman Gelirleri25 90.035.096 41.991.655Finansman Giderleri25 -148.983.931 -148.666.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.314.348 -6.643.654Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.352.030 6.929.749Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27.b -6.352.030 6.929.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.962.318 286.095DÖNEM KARI (ZARARI)36.962.318 286.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.270.388 -2.266.186Ana Ortaklık Payları24.691.930 2.552.281Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 0,01370000 0,00142000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar94.068 -459.385Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)945.849Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-851.781 -459.385Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 LİR (GİDER)94.068 -459.385TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.056.386 -173.290Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.270.388 -2.266.186Ana Ortaklık Payları24.785.998 2.092.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826696BIST