***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158Transferler0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -18.482 0 0 0 12.447.561 12.429.079 9.781.029 22.210.108Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 608.901 0 39.824.242 176.543.504 12.447.561 295.945.660 26.163.606 322.109.266Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Transferler0 0 0 0 0 0 24.691.930 -24.691.930 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -585.315 -8.758.451 0 0 3.778.929 -5.564.837 544.208 -5.020.629Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -809.713 -7.812.602 40.325.213 197.834.601 3.778.929 299.184.194 29.197.173 328.381.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.124.901 -12.393.717Dönem Karı (Zararı)4.323.136 22.228.590Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.323.136 22.228.590Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.856.654 1.968.297Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 4.380.498 4.635.309Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.804.625 -46.174Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -46.174 -46.174Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-8.758.451 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.623.183 -911.714Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 10.623.183 5.155.732Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.067.446Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.163.759 -2.904.714Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.174.079 -11.365.917Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.450.723 10.933.209Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri373.474 2.260.549Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-486.359 -4.732.555Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-333.472 1.178.786Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-172.689 16.804Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-172.689 16.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.028.480 -35.897.814Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.894.733 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.458.703 1.920.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -861.796 -8.556.318İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.596.907 10.476.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.442.321 -8.578.765İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.788.144 -2.554.775İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.654.177 -6.023.990Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 10.432.232 12.080.715Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -12.326.094 -10.617.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.141.600 -11.798.081İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 33.146 79.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 9.108.454 -11.877.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.428.328 933.313Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.754.202 -2.667.416İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-27.610.191 -2.271.985İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-144.011 -395.431Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.735.870 -7.724.019İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.679.923 -9.446.389Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.296.217 -16.043.753Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.616.294 6.597.364Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.848.690 -11.700.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-386.128 -281.603Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-585.314Vergi İadeleri (Ödemeleri)695.231 -411.187YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.114.112 7.274.426Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.288.191 -4.091.491Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.288.191 -4.045.491Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -46.000Alınan Faiz3.174.079 11.365.917FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.924.220 39.630.296Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.935.050 42.709.607Kredilerden Nakit Girişleri59.935.050 42.709.607Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.461.605 5.335.270Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.461.605 5.335.270Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-444.118 -33.654Ödenen Faiz-6.450.723 -10.933.209Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.345.616 2.552.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.685.207 34.511.005NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.685.207 34.511.005DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.857.415 5.643.048DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.542.622 40.154.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 19.542.622 7.857.415Ticari Alacaklar197.656.793 191.571.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,25 92.707.789 91.845.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 104.949.004 99.725.571Diğer Alacaklar34.220.976 27.778.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 26.888.143 25.099.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.332.833 2.678.656Stoklar9 52.984.215 63.416.447Peşin Ödenmiş Giderler14 22.245.470 12.355.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 22.245.470 12.355.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 24.143 385.904Diğer Dönen Varlıklar15 37.731.211 30.434.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 37.731.211 30.434.994ARA TOPLAM364.405.430 333.800.179TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR364.405.430 333.800.179DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 18.260.222 27.154.955Diğer Alacaklar49.029.292 49.029.292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 48.677.424 48.677.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 351.868Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 15.850.000 15.850.000Maddi Duran Varlıklar12 405.270.068 404.122.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.004.660 5.071.747Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.641.212 4.708.299Peşin Ödenmiş Giderler14 4.195.292 1.759.467İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 4.195.292 1.759.467Ertelenmiş Vergi Varlığı24 32.362.207 31.882.406TOPLAM DURAN VARLIKLAR529.971.741 534.870.466TOPLAM VARLIKLAR894.377.171 868.670.645KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 170.121.359 162.816.353Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 67.412.606 68.401.362İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 67.412.606 68.401.362Banka Kredileri6 65.741.087 66.662.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.671.519 1.738.651Ticari Borçlar69.877.966 61.268.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 909.520 876.374İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 68.968.446 60.392.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.636.666 3.208.338Diğer Borçlar3.545.209 5.953.795İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 1.700.598 3.965.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.844.611 1.988.622Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.480.388 3.744.518İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.480.388 3.744.518Kısa Vadeli Karşılıklar12.675.587 4.347.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 11.641.098 3.313.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.034.489 1.034.489Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.072.992 0ARA TOPLAM341.822.773 309.741.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER341.822.773 309.741.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 209.606.387 212.893.310İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar209.606.387 212.893.310Banka Kredileri6 206.272.251 209.182.188Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.334.136 3.711.122Uzun Vadeli Karşılıklar13.966.361 12.034.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 13.218.386 11.286.032Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler600.283 600.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler600.283 600.283TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER224.173.031 225.527.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER565.995.804 535.268.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.184.194 304.749.031Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.622.315 721.451Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.622.315 721.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-809.713 -224.398Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.812.602 945.849Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.549.324 46.549.324Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.224.111 6.224.111Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.c 40.325.213 40.325.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları197.834.601 173.142.671Net Dönem Karı veya Zararı3.778.929 24.691.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar29.197.173 28.652.965TOPLAM ÖZKAYNAKLAR328.381.367 333.401.996TOPLAM KAYNAKLAR894.377.171 868.670.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 141.431.409 150.275.556Satışların Maliyeti20 -91.389.991 -83.779.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.041.418 66.495.931BRÜT KAR (ZARAR)50.041.418 66.495.931Genel Yönetim Giderleri21 -7.361.623 -7.109.682Pazarlama Giderleri21 -21.938.762 -13.954.531Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.114.794 3.417.830Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.549.871 -1.344.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.305.956 47.505.291Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler136.282 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.442.238 47.505.291Finansman Gelirleri9.742.144 7.261.217Finansman Giderleri-27.194.717 -31.359.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.989.665 23.407.376Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri333.472 -1.178.786Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b 333.472 -1.178.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.323.137 22.228.590DÖNEM KARI (ZARARI)4.323.137 22.228.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar544.208 9.781.029Ana Ortaklık Payları3.778.929 12.447.561Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00210000 0,00690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.343.766 -18.482Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-8.758.451 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-585.315 -18.482Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.343.766 -18.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.020.629 22.210.108Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar544.208 9.781.029Ana Ortaklık Payları-5.564.837 12.429.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850396BIST