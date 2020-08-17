***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 39.824.742 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158Transferler0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -133.097 0 0 0 8.716.566 8.583.469 10.691.777 19.275.246Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 494.286 39.824.242 176.543.504 8.716.566 291.446.364 27.074.354 318.520.718Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Transferler0 0 0 0 0 0 24.691.930 -24.691.930 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -322.500 -4.135.615 0 0 1.370.517 -3.087.598 -900.731 -3.988.329Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -546.898 -3.189.766 40.325.213 197.834.601 1.370.517 301.661.433 27.752.234 329.413.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.466.631 -9.812.695Dönem Karı (Zararı)469.786 19.408.343Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)469.786 19.408.343Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.979.029 19.731.473Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 8.088.458 7.919.266Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.100.115 -4.726.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 1.533.778 593.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.566.337 -5.319.471Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.559.184 4.739.228Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.279.717 -18.204.474Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.971.007 23.526.175Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri889.937 2.371.744Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-22.043 -2.954.217Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.272 11.782.490Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.800.000 16.804Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 16.804Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.800.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.499.500 -48.226.484Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.054.493 -8.720.923İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.961.499 -5.584.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.092.994 -3.135.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.888.636 -21.604.337İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.228.870 -17.301.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -11.659.766 -4.302.737Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 14.283.406 23.359.078Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -10.646.203 -14.683.631Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.153.669 -24.054.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -42.714 -85.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 30.196.383 -23.968.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.464.734 470.414Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.131.883 2.646.750İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.106.777 1.106.777İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.025.106 1.539.973Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.328.497 -8.672.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.273.357 3.032.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.583.416 2.874.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.689.941 158.405Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.948.315 -9.086.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.806.186 -1.340.203Vergi İadeleri (Ödemeleri)324.502 614.176YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.677.789 7.857.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.957.506 -10.346.833Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -9.920.605 -10.294.560Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -36.901 -52.273Alınan Faiz6.279.717 18.204.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.051.803 23.799.808İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -653.686İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -653.686Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.705.974 49.040.416Kredilerden Nakit Girişleri105.705.974 49.040.416Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.799.067 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.799.067 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-616.353 -91.662Ödenen Faiz-12.971.007 -23.526.175Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.371.350 -969.085YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.737.039 21.844.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.737.039 21.844.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.857.415 5.643.048DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.594.454 27.487.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 32.594.454 7.857.415Ticari Alacaklar204.736.120 191.571.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 99.807.492 91.845.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar104.928.628 99.725.571Diğer Alacaklar41.667.291 27.778.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 27.328.869 25.099.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.338.422 2.678.656Stoklar9 49.133.041 63.416.447Peşin Ödenmiş Giderler14 18.723.589 12.355.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 18.723.589 12.355.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 61.402 385.904Diğer Dönen Varlıklar15 36.018.409 30.434.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 36.018.409 30.434.994ARA TOPLAM382.934.306 333.800.179TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR382.934.306 333.800.179DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 22.883.059 27.154.955Diğer Alacaklar49.029.292 49.029.292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 48.677.424 48.677.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 351.868Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.650.000 15.850.000Maddi Duran Varlıklar12 406.070.183 404.122.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.993.211 5.071.747Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.629.763 4.708.299Peşin Ödenmiş Giderler14 6.037.281 1.759.467İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 6.037.281 1.759.467Ertelenmiş Vergi Varlığı24 31.931.761 31.882.406TOPLAM DURAN VARLIKLAR538.594.787 534.870.466TOPLAM VARLIKLAR921.529.093 868.670.645KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar177.274.205 162.816.353İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar177.274.205 162.816.353Banka Kredileri177.274.205 162.816.353Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları61.189.009 68.401.362İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları61.189.009 68.401.362Banka Kredileri6 59.332.047 66.662.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.856.962 1.738.651Ticari Borçlar91.837.444 61.268.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 833.660 876.374İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar91.003.784 60.392.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.673.072 3.208.338Diğer Borçlar4.714.327 5.953.795İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 1.700.599 3.965.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.013.728 1.988.622Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.073.015 3.744.518İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.073.015 3.744.518Kısa Vadeli Karşılıklar13.793.261 4.347.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 2.901.251 3.313.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.892.010 1.034.489Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.445.676 0ARA TOPLAM364.000.009 309.741.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.000.009 309.741.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar214.938.365 212.893.310İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar214.938.365 212.893.310Banka Kredileri6 211.961.907 209.182.188Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.976.458 3.711.122Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)600.283 600.283Uzun Vadeli Karşılıklar12.576.769 12.034.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 11.828.794 11.286.032Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER228.115.417 225.527.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER592.115.426 535.268.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar301.661.433 304.749.031Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.736.664 721.451Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.736.664 721.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-546.898 -224.398Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.189.766 945.849Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.549.324 46.549.324Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.224.111 6.224.111Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.d 40.325.213 40.325.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları197.834.601 173.142.671Net Dönem Karı veya Zararı1.370.517 24.691.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar27.752.234 28.652.965TOPLAM ÖZKAYNAKLAR329.413.667 333.401.996TOPLAM KAYNAKLAR921.529.093 868.670.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 320.392.497 254.472.035 178.961.088 104.196.479Satışların Maliyeti20 -214.440.524 -144.075.820 -123.050.533 -60.296.195TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.951.973 110.396.215 55.910.555 43.900.284BRÜT KAR (ZARAR)105.951.973 110.396.215 55.910.555 43.900.284Genel Yönetim Giderleri21 -14.020.731 -12.800.652 -6.659.108 -5.690.970Pazarlama Giderleri21 -49.524.926 -30.095.341 -27.586.164 -16.140.810Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.415.066 4.496.957 3.300.272 1.079.127Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.974.456 -873.710 -1.424.585 470.547ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.846.926 71.123.469 23.540.970 23.618.178Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.800.000 0 1.663.718 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.646.926 71.123.469 25.204.688 23.618.178Finansman Gelirleri11.040.168 82.208.462 1.298.024 74.947.245Finansman Giderleri-57.186.036 -122.141.099 -29.991.319 -90.781.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)501.058 31.190.832 -3.488.607 7.783.456Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.272 -11.782.489 -364.744 -10.603.703Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-31.272 -11.782.489 -364.744 -10.603.703SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)469.786 19.408.343 -3.853.351 -2.820.247DÖNEM KARI (ZARARI)469.786 19.408.343 -3.853.351 -2.820.247Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-900.731 10.691.777 -1.444.939 910.748Ana Ortaklık Payları1.370.517 8.716.566 -2.408.412 -3.730.995Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00080000 0,00500000 -0,00130000 -0,00210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-322.500 -133.097 262.815 -114.615Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-403.127 -166.371 315.378 -137.538Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.627 33.274 -52.563 22.923Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi24.b 80.627 33.274 -52.563 22.923Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.135.615 0 4.622.836 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-4.135.615 0 4.622.836 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-4.135.615 0 4.622.836 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.458.115 -133.097 4.885.651 -114.615TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.988.329 19.275.246 1.032.300 -2.934.862Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-900.731 10.691.777 -1.444.939 910.748Ana Ortaklık Payları-3.087.598 8.583.469 2.477.239 -3.845.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869557BIST