***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:42
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -170.938 0 0 0 14.533.711 14.362.773 13.840.896 28.203.669
Kar Payları
0 0 0 0 0 500.971 -3.400.830 0 -2.899.859 0 -2.899.859
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 456.445 0 40.325.213 173.142.674 14.533.711 294.325.809 30.223.473 324.549.282
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Transferler
0 0 0 0 0 0 24.691.930 -24.691.930 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -381.809 -4.113.758 0 0 1.514.677 -2.980.890 -4.566.490 -7.547.380
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -606.207 -3.167.909 40.325.213 197.834.601 1.514.677 301.768.141 24.086.475 325.854.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.819.612 -11.188.425
Dönem Karı (Zararı)
-3.051.813 28.374.607
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.051.813 28.374.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.957.349 37.133.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 11.408.810 12.524.735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.251.880 -3.513.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 1.701.991 1.805.761
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.549.889 -5.319.471
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.635.214 10.047.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.856.894 -24.543.386
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.737.941 35.919.795
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.621.959 2.214.917
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
132.208 -3.543.698
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.383.171 18.032.402
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.955.384 42.246
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-155.384 42.246
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.800.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.422.074 -74.081.875
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.742.855 -27.318.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -12.248.327 -13.430.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -55.494.528 -13.888.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.868.163 -20.844.198
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.645.492 -19.411.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -14.222.671 -1.432.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 3.617.141 23.607.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -27.843.792 4.037.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.844.184 -51.357.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -170.868 229.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 72.015.052 -51.586.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.268.640 958.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.449.202 1.311.435
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.106.777 1.456.887
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
342.425 -145.452
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.255.187 -5.719.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.401.618 1.242.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.228.073 -4.521.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.826.455 5.763.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.516.538 -8.573.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.032.669 -2.995.811
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-270.405 381.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.901.495 9.185.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.788.222 -15.358.131
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.202.605 -15.302.698
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.585.617 -55.433
Alınan Faiz
7.886.727 24.543.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.201.304 11.075.257
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -653.686
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -653.686
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.853.298 51.789.318
Kredilerden Nakit Girişleri
45.853.298 51.789.318
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
952.865 -233.794
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
952.865 -233.794
Ödenen Faiz
-20.233.508 -35.919.795
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.371.351 -3.906.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.480.197 9.072.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.480.197 9.072.087
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.857.415 5.643.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.337.612 14.715.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.337.612 7.857.415
Ticari Alacaklar
257.692.461 191.571.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 104.094.320 91.845.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 153.598.141 99.725.571
Diğer Alacaklar
44.646.818 27.778.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 27.745.491 25.099.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.901.327 2.678.656
Stoklar
9 59.799.306 63.416.447
Peşin Ödenmiş Giderler
14 32.353.201 12.355.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 32.353.201 12.355.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 656.309 385.904
Diğer Dönen Varlıklar
15 50.663.066 30.434.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 50.663.066 30.434.994
ARA TOPLAM
462.148.773 333.800.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
462.148.773 333.800.179
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 22.904.916 27.154.955
Diğer Alacaklar
49.029.292 49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 48.677.424 48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.650.000 15.850.000
Maddi Duran Varlıklar
12 406.398.375 404.122.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.320.214 5.071.747
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.956.766 4.708.299
Peşin Ödenmiş Giderler
14 9.605.258 1.759.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 9.605.258 1.759.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 39.361.030 31.882.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.269.085 534.870.466
TOPLAM VARLIKLAR
1.013.417.858 868.670.645
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.341.445 162.816.353
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.341.445 162.816.353
Banka Kredileri
6 195.341.445 162.816.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.573.940 68.401.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.573.940 68.401.362
Banka Kredileri
6 57.182.283 66.662.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.391.657 1.738.651
Ticari Borçlar
133.700.736 61.268.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 705.506 876.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 132.995.230 60.392.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.476.978 3.208.338
Diğer Borçlar
4.031.646 5.953.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 1.700.599 3.965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.331.047 1.988.622
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 22.951.417 3.744.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 22.951.417 3.744.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.035.831 4.347.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.137.657 3.313.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.898.174 1.034.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.444.646 0
ARA TOPLAM
437.556.639 309.741.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.556.639 309.741.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
236.001.803 212.893.310
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
236.001.803 212.893.310
Banka Kredileri
6 231.990.822 209.182.188
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.010.981 3.711.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
648.571 600.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.356.229 12.034.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 12.608.254 11.286.032
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.006.603 225.527.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
687.563.242 535.268.649
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.768.141 304.749.031
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.774.116 721.451
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.774.116 721.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-606.207 -224.398
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.167.909 945.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.549.324 46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 40.325.213 40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.834.601 173.142.671
Net Dönem Karı veya Zararı
1.514.677 24.691.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.086.475 28.652.965
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
325.854.616 333.401.996
TOPLAM KAYNAKLAR
1.013.417.858 868.670.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 512.204.519 352.284.818 191.812.022 97.812.783
Satışların Maliyeti
20 -352.020.664 -214.575.346 -137.580.140 -70.499.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.183.855 137.709.472 54.231.882 27.313.257
BRÜT KAR (ZARAR)
160.183.855 137.709.472 54.231.882 27.313.257
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.311.131 -20.335.252 -7.290.400 -7.534.600
Pazarlama Giderleri
21 -73.756.771 -41.917.175 -24.231.845 -11.821.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.840.235 5.870.922 19.425.169 1.373.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.283.921 -1.904.998 -6.309.465 -1.031.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.672.267 79.422.969 35.825.341 8.299.500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.800.000 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.472.267 79.422.969 35.825.341 8.299.500
Finansman Gelirleri
16.558.512 91.688.049 5.518.344 9.479.587
Finansman Giderleri
-109.465.763 -124.704.009 -52.279.727 -2.562.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.434.984 46.407.009 -10.936.042 15.216.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.383.171 -18.032.402 7.414.443 -6.249.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.383.171 -18.032.402 7.414.443 -6.249.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.051.813 28.374.607 -3.521.599 8.966.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.051.813 28.374.607 -3.521.599 8.966.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.566.490 13.840.896 -3.665.759 3.149.119
Ana Ortaklık Payları
1.514.677 14.533.711 144.160 5.817.145
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00080000 0,00810000 0,00010000 0,00320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-381.809 -170.938 165.089 -37.841
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-477.262 -213.673 206.360 -47.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95.453 42.735 -41.271 9.460
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
24.b 95.453 42.735 -41.271 9.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.113.758 0 -923.992 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.113.758 0 -923.992 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-4.113.758 0 -923.992 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.495.567 -170.938 -758.903 -37.841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.547.380 28.203.669 -4.280.502 8.928.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.566.490 13.840.896 -3.665.759 3.149.119
Ana Ortaklık Payları
-2.980.890 14.362.773 -614.743 5.779.304
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887491
BIST