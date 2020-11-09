***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158Transferler0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -170.938 0 0 0 14.533.711 14.362.773 13.840.896 28.203.669Kar Payları0 0 0 0 0 500.971 -3.400.830 0 -2.899.859 0 -2.899.859Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 456.445 0 40.325.213 173.142.674 14.533.711 294.325.809 30.223.473 324.549.282Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Transferler0 0 0 0 0 0 24.691.930 -24.691.930 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -381.809 -4.113.758 0 0 1.514.677 -2.980.890 -4.566.490 -7.547.380Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -606.207 -3.167.909 40.325.213 197.834.601 1.514.677 301.768.141 24.086.475 325.854.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.819.612 -11.188.425Dönem Karı (Zararı)-3.051.813 28.374.607Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.051.813 28.374.607Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.957.349 37.133.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 11.408.810 12.524.735Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.251.880 -3.513.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 1.701.991 1.805.761Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.549.889 -5.319.471Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.635.214 10.047.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.856.894 -24.543.386Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.737.941 35.919.795Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.621.959 2.214.917Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri132.208 -3.543.698Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.383.171 18.032.402Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.955.384 42.246Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-155.384 42.246Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.800.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.422.074 -74.081.875Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.742.855 -27.318.963İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -12.248.327 -13.430.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -55.494.528 -13.888.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.868.163 -20.844.198İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.645.492 -19.411.482İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -14.222.671 -1.432.716Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 3.617.141 23.607.855Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -27.843.792 4.037.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.844.184 -51.357.411İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -170.868 229.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 72.015.052 -51.586.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.268.640 958.221Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.449.202 1.311.435İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.106.777 1.456.887İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)342.425 -145.452Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.255.187 -5.719.090İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.401.618 1.242.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-20.228.073 -4.521.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.826.455 5.763.762Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.516.538 -8.573.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.032.669 -2.995.811Vergi İadeleri (Ödemeleri)-270.405 381.353YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.901.495 9.185.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.788.222 -15.358.131Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.202.605 -15.302.698Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.585.617 -55.433Alınan Faiz7.886.727 24.543.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.201.304 11.075.257İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -653.686İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -653.686Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45.853.298 51.789.318Kredilerden Nakit Girişleri45.853.298 51.789.318Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları952.865 -233.794Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları952.865 -233.794Ödenen Faiz-20.233.508 -35.919.795Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.371.351 -3.906.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.480.197 9.072.087NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.480.197 9.072.087DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.857.415 5.643.048DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.337.612 14.715.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.337.612 7.857.415Ticari Alacaklar257.692.461 191.571.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 104.094.320 91.845.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 153.598.141 99.725.571Diğer Alacaklar44.646.818 27.778.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 27.745.491 25.099.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.901.327 2.678.656Stoklar9 59.799.306 63.416.447Peşin Ödenmiş Giderler14 32.353.201 12.355.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 32.353.201 12.355.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 656.309 385.904Diğer Dönen Varlıklar15 50.663.066 30.434.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 50.663.066 30.434.994ARA TOPLAM462.148.773 333.800.179TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR462.148.773 333.800.179DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 22.904.916 27.154.955Diğer Alacaklar49.029.292 49.029.292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 48.677.424 48.677.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 351.868Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.650.000 15.850.000Maddi Duran Varlıklar12 406.398.375 404.122.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.320.214 5.071.747Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.956.766 4.708.299Peşin Ödenmiş Giderler14 9.605.258 1.759.467İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 9.605.258 1.759.467Ertelenmiş Vergi Varlığı24 39.361.030 31.882.406TOPLAM DURAN VARLIKLAR551.269.085 534.870.466TOPLAM VARLIKLAR1.013.417.858 868.670.645KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar195.341.445 162.816.353İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar195.341.445 162.816.353Banka Kredileri6 195.341.445 162.816.353Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.573.940 68.401.362İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.573.940 68.401.362Banka Kredileri6 57.182.283 66.662.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.391.657 1.738.651Ticari Borçlar133.700.736 61.268.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 705.506 876.374İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 132.995.230 60.392.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.476.978 3.208.338Diğer Borçlar4.031.646 5.953.795İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 1.700.599 3.965.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.331.047 1.988.622Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 22.951.417 3.744.518İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 22.951.417 3.744.518Kısa Vadeli Karşılıklar14.035.831 4.347.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 3.137.657 3.313.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.898.174 1.034.489Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.444.646 0ARA TOPLAM437.556.639 309.741.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.556.639 309.741.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar236.001.803 212.893.310İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar236.001.803 212.893.310Banka Kredileri6 231.990.822 209.182.188Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.010.981 3.711.122Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)648.571 600.283Uzun Vadeli Karşılıklar13.356.229 12.034.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 12.608.254 11.286.032Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.006.603 225.527.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER687.563.242 535.268.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar301.768.141 304.749.031Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.774.116 721.451Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.774.116 721.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-606.207 -224.398Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.167.909 945.849Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.549.324 46.549.324Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.224.111 6.224.111Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.c 40.325.213 40.325.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları197.834.601 173.142.671Net Dönem Karı veya Zararı1.514.677 24.691.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.086.475 28.652.965TOPLAM ÖZKAYNAKLAR325.854.616 333.401.996TOPLAM KAYNAKLAR1.013.417.858 868.670.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 512.204.519 352.284.818 191.812.022 97.812.783Satışların Maliyeti20 -352.020.664 -214.575.346 -137.580.140 -70.499.526TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.183.855 137.709.472 54.231.882 27.313.257BRÜT KAR (ZARAR)160.183.855 137.709.472 54.231.882 27.313.257Genel Yönetim Giderleri21 -21.311.131 -20.335.252 -7.290.400 -7.534.600Pazarlama Giderleri21 -73.756.771 -41.917.175 -24.231.845 -11.821.834Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.840.235 5.870.922 19.425.169 1.373.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.283.921 -1.904.998 -6.309.465 -1.031.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.672.267 79.422.969 35.825.341 8.299.500Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.800.000 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.472.267 79.422.969 35.825.341 8.299.500Finansman Gelirleri16.558.512 91.688.049 5.518.344 9.479.587Finansman Giderleri-109.465.763 -124.704.009 -52.279.727 -2.562.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.434.984 46.407.009 -10.936.042 15.216.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.383.171 -18.032.402 7.414.443 -6.249.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.383.171 -18.032.402 7.414.443 -6.249.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.051.813 28.374.607 -3.521.599 8.966.264DÖNEM KARI (ZARARI)-3.051.813 28.374.607 -3.521.599 8.966.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.566.490 13.840.896 -3.665.759 3.149.119Ana Ortaklık Payları1.514.677 14.533.711 144.160 5.817.145Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00080000 0,00810000 0,00010000 0,00320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-381.809 -170.938 165.089 -37.841Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-477.262 -213.673 206.360 -47.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler95.453 42.735 -41.271 9.460Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi24.b 95.453 42.735 -41.271 9.460Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.113.758 0 -923.992 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-4.113.758 0 -923.992 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-4.113.758 0 -923.992 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.495.567 -170.938 -758.903 -37.841TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.547.380 28.203.669 -4.280.502 8.928.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.566.490 13.840.896 -3.665.759 3.149.119Ana Ortaklık Payları-2.980.890 14.362.773 -614.743 5.779.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887491BIST