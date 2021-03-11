***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158Transferler2.552.281 -2.552.281Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-851.781 945.849 24.691.930 24.785.998 12.270.388 37.056.386Kar Payları500.971 -3.400.833 -2.899.862 -2.899.862Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-653.686 -653.686 -653.686Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Transferler24.691.930 -24.691.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-317.341 -808.723 12.040.321 10.914.257 -4.472.323 6.441.934Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.285.067 -21.440.647Dönem Karı (Zararı)7.567.998 36.962.318Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.567.998 36.962.318Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.648.619 35.658.939Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 15.582.509 16.970.656Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler601.696 -558.776Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 601.696 -558.776Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.440.581 3.835.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 3.052.944 3.413.685Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.387.637 421.513Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.857.592 19.007.296Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -17.658.935 -19.036.868Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 34.327.513 37.304.383Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 516.039 739.781Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.327.025 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.470.000 -9.947.465Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -12.470.000 -9.947.465Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-17.363.759 6.352.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.152.921 -92.560.509Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.236.770 -53.511.250İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 5.787.822 -38.442.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -78.024.592 -15.068.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.254.734 1.452.080İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -15.205.603 3.180.171İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.049.131 -1.728.091Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -7.809.920 35.529.608Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -7.113.044 6.453.509Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.890.986 -74.626.702İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -655.987 587.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 58.546.973 -75.214.460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)821.093 -433.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.495.091 3.966.794İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.707.938 3.721.461İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)212.847 245.333Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.106.961 -16.359.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.062.402 4.968.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.868.374 4.909.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)805.972 58.519Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.936.304 -19.939.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.063.677 -1.854.212Vergi İadeleri (Ödemeleri)-285.086 352.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.227.669 -15.675.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.886.604 -34.711.905Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -28.090.400 -33.787.193Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.796.204 -924.712Alınan Faiz17.658.935 19.036.868FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.364.765 39.330.051Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri435.468.211 260.766.724Kredilerden Nakit Girişleri435.468.211 260.766.724Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-358.092.739 -180.124.424Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-358.092.739 -180.124.424Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları637.758 -272.015Ödenen Temettüler0 -2.899.862Ödenen Faiz-34.843.552 -37.304.383Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)195.087 -835.989YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.147.971 2.214.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.147.971 2.214.367DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.857.415 5.643.048DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.709.444 7.857.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.709.444 7.857.415Ticari Alacaklar263.808.334 191.571.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 86.058.171 91.845.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 177.750.163 99.725.571Diğer Alacaklar49.033.389 27.778.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-28 40.305.602 25.099.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.727.787 2.678.656Stoklar9 71.226.367 63.416.447Peşin Ödenmiş Giderler14 19.240.819 12.355.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 19.240.819 12.355.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 61.191 385.904Diğer Dönen Varlıklar15 34.751.997 30.434.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 34.751.997 30.434.994ARA TOPLAM442.831.541 333.800.179TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR442.831.541 333.800.179DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 25.833.804 27.154.955Diğer Alacaklar49.029.292 49.029.292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 48.677.424 48.677.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 351.868Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 28.320.000 15.850.000Maddi Duran Varlıklar12 413.297.053 404.122.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.333.782 5.071.747Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.970.334 4.708.299Peşin Ödenmiş Giderler14 1.986.892 1.759.467İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.986.892 1.759.467Ertelenmiş Vergi Varlığı27 51.432.418 31.882.406Diğer Duran Varlıklar15 10.276.700 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 10.276.700 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR589.509.941 534.870.466TOPLAM VARLIKLAR1.032.341.482 868.670.645KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 211.351.823 162.816.353Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 50.062.189 68.401.362İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.062.189 68.401.362Banka Kredileri6 46.745.765 66.662.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.316.424 1.738.651Ticari Borçlar119.159.885 61.268.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 220.387 876.374İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 118.939.498 60.392.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.029.431 3.208.338Diğer Borçlar2.458.704 5.953.795İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-28 257.235 3.965.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.201.469 1.988.622Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 19.211.649 3.744.518İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 19.211.649 3.744.518Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.497.119 0Kısa Vadeli Karşılıklar9.162.480 4.347.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 3.119.329 3.313.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.043.151 1.034.489ARA TOPLAM416.933.280 309.741.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER416.933.280 309.741.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 260.710.243 212.893.310İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar260.710.243 212.893.310Banka Kredileri6 257.939.136 209.182.188Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.771.107 3.711.122Uzun Vadeli Karşılıklar14.613.916 12.034.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 13.865.941 11.286.032Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler240.113 600.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler240.113 600.283TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER275.564.272 225.527.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER692.497.552 535.268.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar315.663.288 304.749.031Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-404.613 721.451Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-404.613 721.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-541.739 -224.398Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.d 137.126 945.849Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.549.324 46.549.324Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.224.111 6.224.111Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.c 40.325.213 40.325.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları197.834.601 173.142.671Net Dönem Karı veya Zararı12.040.321 24.691.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.180.642 28.652.965TOPLAM ÖZKAYNAKLAR339.843.930 333.401.996TOPLAM KAYNAKLAR1.032.341.482 868.670.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 665.262.526 420.768.951Satışların Maliyeti20 -479.205.665 -260.885.842TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)186.056.861 159.883.109BRÜT KAR (ZARAR)186.056.861 159.883.109Genel Yönetim Giderleri21 -29.786.790 -28.136.262Pazarlama Giderleri21 -92.134.781 -52.302.124Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 27.598.081 30.913.235Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -7.639.941 -18.042.240ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.093.430 92.315.718Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 12.470.000 9.947.465FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)96.563.430 102.263.183Finansman Gelirleri25 82.992.443 90.035.096Finansman Giderleri25 -189.351.634 -148.983.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.795.761 43.314.348Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.363.759 -6.352.030Dönem Vergi (Gideri) Geliri27.a -2.106.918 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27.b 19.470.677 -6.352.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.567.998 36.962.318DÖNEM KARI (ZARARI)7.567.998 36.962.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.472.323 12.270.388Ana Ortaklık Payları12.040.321 24.691.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 26 0,00670000 0,01370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-317.341 -851.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.341 -851.781Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-808.723 945.849Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-808.723 945.849Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-808.723 945.849DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.126.064 94.068TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.441.934 37.056.386Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.472.323 12.270.388Ana Ortaklık Payları10.914.257 24.785.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917486BIST