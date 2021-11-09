***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 19:55
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Transferler
24.691.930 -24.691.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-381.809 -4.113.758 1.514.677 -2.980.890 -4.566.490 -7.547.380
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -606.207 -3.167.909 40.325.213 197.834.601 1.514.677 301.768.141 24.086.475 325.854.616
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930
Transferler
1.927.990 10.112.331 -12.040.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.456 9.198.676 12.737.798 21.992.930 -9.752.063 12.240.867
Kar Payları
-4.413.373 -4.413.373 -4.413.373
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -485.283 9.335.802 42.253.203 203.533.559 12.737.798 333.242.845 14.428.579 347.671.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.941.954 -7.819.612
Dönem Karı (Zararı)
2.985.735 -3.051.813
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.985.735 -3.051.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.145.011 27.957.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 14.006.215 11.408.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.858.882 16.251.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 3.648.584 1.701.991
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.210.298 14.549.889
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.693.853 9.635.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.319.401 -7.856.894
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.660.926 15.737.941
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.833.614 1.621.959
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.481.286 132.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.662.755 -7.383.171
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.751.184 -1.955.384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-155.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.751.184 -1.800.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.598.174 -31.422.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.281.395 -67.742.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 31.150.315 -12.248.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -53.431.710 -55.494.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.400.100 -16.868.163
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.935.108 -2.645.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.535.008 -14.222.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -40.506.006 3.617.141
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -12.912.976 -27.843.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.233.651 71.844.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 98.483 -170.868
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 34.135.168 72.015.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.655.940 1.268.640
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.995 1.449.202
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-257.235 1.106.777
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
368.230 342.425
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.490.505 19.255.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.788.988 -16.401.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.476.765 -20.228.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.312.223 3.826.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.467.428 -6.516.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.725.228 -1.032.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9.250.702 -270.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.928.524 -6.901.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27.247.925 -14.788.222
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -26.775.842 -13.202.605
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -472.083 -1.585.617
Alınan Faiz
19.319.401 7.886.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.067.710 23.201.304
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.580.604 45.853.298
Kredilerden Nakit Girişleri
63.580.604 45.853.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.604.981 952.865
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.604.981 952.865
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.371.351
Ödenen Temettüler
-4.413.373
Ödenen Faiz
-39.494.540 -20.233.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-802.768 8.480.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-802.768 8.480.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.709.444 7.857.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.906.676 16.337.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.906.676 4.709.444
Ticari Alacaklar
286.089.729 263.808.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 54.907.856 86.058.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 231.181.873 177.750.163
Diğer Alacaklar
46.633.289 49.033.389
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 36.370.494 40.305.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.262.795 8.727.787
Stoklar
9 111.732.373 71.226.367
Peşin Ödenmiş Giderler
14 27.795.357 19.240.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 65.621 61.191
Diğer Dönen Varlıklar
15 42.360.372 34.751.997
ARA TOPLAM
518.583.417 442.831.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
518.583.417 442.831.541
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 36.609.492 25.833.804
Diğer Alacaklar
49.029.292 49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 48.677.424 48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 36.071.184 28.320.000
Maddi Duran Varlıklar
12 426.828.377 413.297.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.726.496 9.333.782
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.363.048 8.970.334
Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.345.330 1.986.892
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 61.353.317 51.432.418
Diğer Duran Varlıklar
15 6.214.950 10.276.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
631.178.438 589.509.941
TOPLAM VARLIKLAR
1.149.761.855 1.032.341.482
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 245.712.249 211.351.823
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.151.927 50.062.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.151.927 50.062.189
Banka Kredileri
6 64.634.610 46.745.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.517.317 3.316.424
Ticari Borçlar
153.393.536 119.159.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 318.870 220.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 153.074.666 118.939.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.685.371 4.029.431
Diğer Borçlar
2.569.699 2.458.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 0 257.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.569.699 2.201.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 21.942.267 19.211.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.410.185 1.497.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.584.844 9.162.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.214.235 3.119.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.370.609 6.043.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32.855 0
ARA TOPLAM
515.482.933 416.933.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
515.482.933 416.933.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
271.235.702 260.710.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
271.235.702 260.710.243
Banka Kredileri
6 269.270.469 257.939.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.965.233 2.771.107
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 240.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 240.113
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.371.796 14.613.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 14.623.821 13.865.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.607.498 275.564.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
802.090.431 692.497.552
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.242.845 315.663.288
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-485.283 -541.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-485.283 -541.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-485.283 -541.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.335.802 137.126
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.335.802 137.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.477.314 46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 42.253.203 40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.533.559 197.834.601
Net Dönem Karı veya Zararı
12.737.798 12.040.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.428.579 24.180.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
347.671.424 339.843.930
TOPLAM KAYNAKLAR
1.149.761.855 1.032.341.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 682.271.715 512.204.519 267.459.634 191.812.022
Satışların Maliyeti
20 -507.486.868 -352.020.664 -198.009.210 -137.580.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.784.847 160.183.855 69.450.424 54.231.882
BRÜT KAR (ZARAR)
174.784.847 160.183.855 69.450.424 54.231.882
Genel Yönetim Giderleri
21 -29.607.053 -21.311.131 -8.185.832 -7.290.400
Pazarlama Giderleri
21 -68.997.133 -73.756.771 -25.787.336 -24.231.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.210.260 32.840.235 5.717.915 19.425.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.222.604 -17.283.921 -17.194.361 -6.309.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.168.317 80.672.267 24.000.810 35.825.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.751.184 1.800.000 2.613.936 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.919.501 82.472.267 26.614.746 35.825.341
Finansman Gelirleri
33.788.872 16.558.512 1.753.274 5.518.344
Finansman Giderleri
-95.385.393 -109.465.763 -18.661.468 -52.279.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.677.020 -10.434.984 9.706.552 -10.936.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.662.755 7.383.171 -2.339.562 7.414.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.756.399 0 -2.392.699 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.419.154 7.383.171 53.137 7.414.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.985.735 -3.051.813 7.366.990 -3.521.599
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.985.735 -3.051.813 7.366.990 -3.521.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.752.063 -4.566.490 -1.710.740 -3.665.759
Ana Ortaklık Payları
12.737.798 1.514.677 9.077.730 144.160
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00710000 0,00080000 0,00500000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.456 -381.809 195.858 165.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.456 -381.809 195.858 165.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.b 56.456 -381.809 195.858 165.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.198.676 -4.113.758 10.029.258 -923.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.198.676 -4.113.758 10.029.258 -923.992
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.198.676 -4.113.758 10.029.258 -923.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.255.132 -4.495.567 10.225.116 -758.903
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.240.867 -7.547.380 17.592.106 -4.280.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.752.063 -4.566.490 -1.710.740 -3.665.759
Ana Ortaklık Payları
21.992.930 -2.980.890 19.302.846 -614.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976598
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