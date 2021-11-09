***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996Transferler24.691.930 -24.691.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-381.809 -4.113.758 1.514.677 -2.980.890 -4.566.490 -7.547.380Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -606.207 -3.167.909 40.325.213 197.834.601 1.514.677 301.768.141 24.086.475 325.854.616Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930Transferler1.927.990 10.112.331 -12.040.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.456 9.198.676 12.737.798 21.992.930 -9.752.063 12.240.867Kar Payları-4.413.373 -4.413.373 -4.413.373Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -485.283 9.335.802 42.253.203 203.533.559 12.737.798 333.242.845 14.428.579 347.671.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.941.954 -7.819.612Dönem Karı (Zararı)2.985.735 -3.051.813Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.985.735 -3.051.813Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.145.011 27.957.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 14.006.215 11.408.810Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.858.882 16.251.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 3.648.584 1.701.991Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.210.298 14.549.889Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.693.853 9.635.214Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.319.401 -7.856.894Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.660.926 15.737.941Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.833.614 1.621.959Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-6.481.286 132.208Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.662.755 -7.383.171Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.751.184 -1.955.384Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-155.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-7.751.184 -1.800.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.598.174 -31.422.074Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.281.395 -67.742.855İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 31.150.315 -12.248.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -53.431.710 -55.494.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.400.100 -16.868.163İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.935.108 -2.645.492İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.535.008 -14.222.671Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -40.506.006 3.617.141Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -12.912.976 -27.843.792Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.233.651 71.844.184İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 98.483 -170.868İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 34.135.168 72.015.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.655.940 1.268.640Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.995 1.449.202İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-257.235 1.106.777İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)368.230 342.425Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.490.505 19.255.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.788.988 -16.401.618Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.476.765 -20.228.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.312.223 3.826.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.467.428 -6.516.538Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.725.228 -1.032.669Vergi İadeleri (Ödemeleri)9.250.702 -270.405YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.928.524 -6.901.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-27.247.925 -14.788.222Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -26.775.842 -13.202.605Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -472.083 -1.585.617Alınan Faiz19.319.401 7.886.727FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.067.710 23.201.304Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri63.580.604 45.853.298Kredilerden Nakit Girişleri63.580.604 45.853.298Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.604.981 952.865Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.604.981 952.865İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.371.351Ödenen Temettüler-4.413.373Ödenen Faiz-39.494.540 -20.233.508YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-802.768 8.480.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-802.768 8.480.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.709.444 7.857.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.906.676 16.337.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.906.676 4.709.444Ticari Alacaklar286.089.729 263.808.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 54.907.856 86.058.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 231.181.873 177.750.163Diğer Alacaklar46.633.289 49.033.389İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 36.370.494 40.305.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.262.795 8.727.787Stoklar9 111.732.373 71.226.367Peşin Ödenmiş Giderler14 27.795.357 19.240.819Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 65.621 61.191Diğer Dönen Varlıklar15 42.360.372 34.751.997ARA TOPLAM518.583.417 442.831.541TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR518.583.417 442.831.541DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 36.609.492 25.833.804Diğer Alacaklar49.029.292 49.029.292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 48.677.424 48.677.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 351.868Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 36.071.184 28.320.000Maddi Duran Varlıklar12 426.828.377 413.297.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.726.496 9.333.782Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.363.048 8.970.334Peşin Ödenmiş Giderler14 6.345.330 1.986.892Ertelenmiş Vergi Varlığı24 61.353.317 51.432.418Diğer Duran Varlıklar15 6.214.950 10.276.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR631.178.438 589.509.941TOPLAM VARLIKLAR1.149.761.855 1.032.341.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 245.712.249 211.351.823Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları66.151.927 50.062.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları66.151.927 50.062.189Banka Kredileri6 64.634.610 46.745.765Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.517.317 3.316.424Ticari Borçlar153.393.536 119.159.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 318.870 220.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 153.074.666 118.939.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 6.685.371 4.029.431Diğer Borçlar2.569.699 2.458.704İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 0 257.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.569.699 2.201.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 21.942.267 19.211.649Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.410.185 1.497.119Kısa Vadeli Karşılıklar16.584.844 9.162.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 3.214.235 3.119.329Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.370.609 6.043.151Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32.855 0ARA TOPLAM515.482.933 416.933.280TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER515.482.933 416.933.280UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar271.235.702 260.710.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar271.235.702 260.710.243Banka Kredileri6 269.270.469 257.939.136Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.965.233 2.771.107Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 240.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 240.113Uzun Vadeli Karşılıklar15.371.796 14.613.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 14.623.821 13.865.941Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER286.607.498 275.564.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER802.090.431 692.497.552ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar333.242.845 315.663.288Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-485.283 -541.739Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-485.283 -541.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-485.283 -541.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.335.802 137.126Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)9.335.802 137.126Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.477.314 46.549.324Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.224.111 6.224.111Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.c 42.253.203 40.325.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları203.533.559 197.834.601Net Dönem Karı veya Zararı12.737.798 12.040.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.428.579 24.180.642TOPLAM ÖZKAYNAKLAR347.671.424 339.843.930TOPLAM KAYNAKLAR1.149.761.855 1.032.341.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 682.271.715 512.204.519 267.459.634 191.812.022Satışların Maliyeti20 -507.486.868 -352.020.664 -198.009.210 -137.580.140TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.784.847 160.183.855 69.450.424 54.231.882BRÜT KAR (ZARAR)174.784.847 160.183.855 69.450.424 54.231.882Genel Yönetim Giderleri21 -29.607.053 -21.311.131 -8.185.832 -7.290.400Pazarlama Giderleri21 -68.997.133 -73.756.771 -25.787.336 -24.231.845Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.210.260 32.840.235 5.717.915 19.425.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-50.222.604 -17.283.921 -17.194.361 -6.309.465ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.168.317 80.672.267 24.000.810 35.825.341Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.751.184 1.800.000 2.613.936 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.919.501 82.472.267 26.614.746 35.825.341Finansman Gelirleri33.788.872 16.558.512 1.753.274 5.518.344Finansman Giderleri-95.385.393 -109.465.763 -18.661.468 -52.279.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.677.020 -10.434.984 9.706.552 -10.936.042Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.662.755 7.383.171 -2.339.562 7.414.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.756.399 0 -2.392.699 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.419.154 7.383.171 53.137 7.414.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.985.735 -3.051.813 7.366.990 -3.521.599DÖNEM KARI (ZARARI)2.985.735 -3.051.813 7.366.990 -3.521.599Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.752.063 -4.566.490 -1.710.740 -3.665.759Ana Ortaklık Payları12.737.798 1.514.677 9.077.730 144.160Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00710000 0,00080000 0,00500000 0,00010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar56.456 -381.809 195.858 165.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56.456 -381.809 195.858 165.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24.b 56.456 -381.809 195.858 165.089Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.198.676 -4.113.758 10.029.258 -923.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.198.676 -4.113.758 10.029.258 -923.992Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9.198.676 -4.113.758 10.029.258 -923.992DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.255.132 -4.495.567 10.225.116 -758.903TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.240.867 -7.547.380 17.592.106 -4.280.502Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.752.063 -4.566.490 -1.710.740 -3.665.759Ana Ortaklık Payları21.992.930 -2.980.890 19.302.846 -614.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976598BIST