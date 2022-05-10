***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:31
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930
Transferler
43.404 11.996.917 -12.040.321 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.292 -3.010.856 901.418 -2.006.146 -3.702.828 -5.708.974
Dönem Karı (Zararı)
901.418 901.418 -3.702.828 -2.801.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.292 -3.010.856 -2.907.564 -2.907.564
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -438.447 -2.873.730 40.368.617 209.831.518 901.418 313.657.142 20.477.814 334.134.956
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.068.449 175.330.079 42.253.203 203.533.559 -14.558.120 471.358.038 -10.436.574 460.921.464
Transferler
-14.558.120 14.558.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
421.256 -6.957.932 30.811.668 24.274.992 11.359.290 35.634.282
Dönem Karı (Zararı)
30.811.668 30.811.668 11.288.131 42.099.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
421.256 -6.957.932 -6.536.676 71.159 -6.465.517
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -647.193 168.372.147 42.253.203 188.975.439 30.811.668 495.633.030 922.716 496.555.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.485.720 -28.459.757
Dönem Karı (Zararı)
42.099.799 -2.801.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.700.388 9.347.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.459.680 4.912.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.428 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.929.798 9.891.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 7.929.798 1.750.672
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.140.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.276.919 1.911.959
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.136.262 -8.010.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.716.846 11.833.215
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.115.399 1.314.877
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.419.064 -3.225.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -4.959.581 -4.510.985
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.857.488
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -2.857.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.266.262 -34.382.642
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 2.076.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.019.213 21.227.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 -10.384.078 7.969.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -136.635.135 13.257.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-871.707 -5.523.151
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 16.698.767 -5.621.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -17.570.474 98.621
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 15.568.183 533.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -53.867.167 -29.664.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.296.280 -18.473.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 153.054 -107.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 81.143.226 -18.365.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.681.560 1.714.309
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.349.945 2.145.921
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 825.959 1.542.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.523.986 603.186
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 70.339.393 -3.607.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.743.536 -4.811.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.886.149 -3.182.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
142.613 -1.629.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.533.925 -27.836.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.336.074 -668.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14-24 3.287.869 45.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.046.901 -1.059.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.183.163 -9.069.743
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -42.183.163 -8.820.885
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -248.858
Alınan Faiz
2.136.262 8.010.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.970.482 30.883.267
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.000.000 77.526.431
Kredilerden Nakit Girişleri
35.000.000 77.526.431
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8.994.130 -32.931.888
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8.994.130 -32.931.888
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-306.802 -563.184
Ödenen Faiz
-9.716.846 -13.148.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.409.301 1.363.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.409.301 1.363.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.429.767 4.709.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.839.068 6.073.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 30.839.068 10.429.767
Ticari Alacaklar
448.992.928 299.548.223
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 25 56.753.098 46.369.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 392.239.830 253.179.203
Diğer Alacaklar
80.180.723 79.309.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 25 46.215.715 62.914.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.965.008 16.394.534
Stoklar
9 161.994.102 177.562.285
Peşin Ödenmiş Giderler
73.772.534 24.728.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 73.772.534 24.728.061
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 31.713 3.319.582
Diğer Dönen Varlıklar
59.290.585 56.712.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 59.290.585 56.712.536
ARA TOPLAM
855.101.653 651.609.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
855.101.653 651.609.470
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 214.261.373 221.585.512
Diğer Alacaklar
351.868 351.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 190.335.523 190.335.523
Maddi Duran Varlıklar
12 504.544.384 465.939.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.833.828 9.715.155
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.470.380 9.351.707
Peşin Ödenmiş Giderler
8.331.034 3.508.340
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.331.034 3.508.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 40.495.847 35.293.163
Diğer Duran Varlıklar
15 14.637.100 13.329.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
982.790.957 940.058.135
TOPLAM VARLIKLAR
1.837.892.610 1.591.667.605
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.086.909 263.999.286
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.086.909 263.999.286
Banka Kredileri
6 302.086.909 263.999.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.722.694 113.100.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.722.694 113.100.235
Banka Kredileri
6 101.536.153 112.268.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.186.541 831.797
Ticari Borçlar
305.863.969 222.452.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 25 386.031 232.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 305.477.938 222.219.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.449.748 4.768.188
Diğer Borçlar
6.441.961 3.092.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 25 1.304.688 478.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.137.273 2.613.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.292.025 47.952.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 118.292.025 47.952.632
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.610.551 5.237.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 4.830.807 3.458.183
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1.779.744 1.779.744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
201.267 58.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
201.267 58.655
ARA TOPLAM
850.669.124 660.661.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
850.669.124 660.661.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
469.018.819 453.041.573
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
469.018.819 453.041.573
Banka Kredileri
6 467.866.369 451.227.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.152.450 1.813.996
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.648.921 17.043.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 20.900.946 16.295.364
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.667.740 470.084.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.341.336.864 1.130.746.141
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
495.633.030 471.358.038
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-647.193 -1.068.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-647.193 -1.068.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-647.193 -1.068.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.372.147 175.330.079
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
168.372.147 175.330.079
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
168.372.147 175.330.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.477.314 48.477.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 42.253.203 42.253.203
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
188.975.439 203.533.559
Net Dönem Karı veya Zararı
30.811.668 -14.558.120
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
922.716 -10.436.574
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
496.555.746 460.921.464
TOPLAM KAYNAKLAR
1.837.892.610 1.591.667.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 526.749.677 177.286.314
Satışların Maliyeti
20 -348.611.354 -128.331.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.138.323 48.954.318
BRÜT KAR (ZARAR)
178.138.323 48.954.318
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.299.129 -11.574.452
Pazarlama Giderleri
21 -49.124.988 -17.181.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.745.901 9.872.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-62.848.669 -11.739.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.611.438 18.331.053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.857.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.611.438 21.188.541
Finansman Gelirleri
2.583.807 11.947.357
Finansman Giderleri
-61.055.027 -40.448.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.140.218 -7.312.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.959.581 4.510.985
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 4.959.581 4.510.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.099.799 -2.801.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.099.799 -2.801.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.288.131 -3.702.828
Ana Ortaklık Payları
30.811.668 901.418
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,01710000 0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
492.415 103.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
492.415 103.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.957.932 -3.010.856
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-6.957.932 -3.010.856
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-6.957.932 -3.010.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.465.517 -2.907.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.634.282 -5.708.974
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.359.290 -3.702.828
Ana Ortaklık Payları
24.274.992 -2.006.146
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028570
BIST