***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930Transferler43.404 11.996.917 -12.040.321 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.292 -3.010.856 901.418 -2.006.146 -3.702.828 -5.708.974Dönem Karı (Zararı)901.418 901.418 -3.702.828 -2.801.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.292 -3.010.856 -2.907.564 -2.907.564Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -438.447 -2.873.730 40.368.617 209.831.518 901.418 313.657.142 20.477.814 334.134.956Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.068.449 175.330.079 42.253.203 203.533.559 -14.558.120 471.358.038 -10.436.574 460.921.464Transferler-14.558.120 14.558.120Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)421.256 -6.957.932 30.811.668 24.274.992 11.359.290 35.634.282Dönem Karı (Zararı)30.811.668 30.811.668 11.288.131 42.099.799Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)421.256 -6.957.932 -6.536.676 71.159 -6.465.517Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 41.643.655 6.224.111 -647.193 168.372.147 42.253.203 188.975.439 30.811.668 495.633.030 922.716 496.555.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.485.720 -28.459.757Dönem Karı (Zararı)42.099.799 -2.801.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.700.388 9.347.160Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 3.459.680 4.912.581Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.428 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.428Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.929.798 9.891.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18a-18b 7.929.798 1.750.672Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 8.140.421Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.276.919 1.911.959Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.136.262 -8.010.194Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.716.846 11.833.215Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.115.399 1.314.877Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.419.064 -3.225.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -4.959.581 -4.510.985Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.857.488Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -2.857.488İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.266.262 -34.382.642Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 2.076.451Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-147.019.213 21.227.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 -10.384.078 7.969.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -136.635.135 13.257.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-871.707 -5.523.151İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-25 16.698.767 -5.621.772İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -17.570.474 98.621Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 15.568.183 533.491Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -53.867.167 -29.664.427Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.296.280 -18.473.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 153.054 -107.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 81.143.226 -18.365.065Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 3.681.560 1.714.309Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.349.945 2.145.921İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-25 825.959 1.542.735İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.523.986 603.186Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 70.339.393 -3.607.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.743.536 -4.811.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.886.149 -3.182.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)142.613 -1.629.762Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.533.925 -27.836.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.336.074 -668.205Vergi İadeleri (Ödemeleri)14-24 3.287.869 45.340YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.046.901 -1.059.549Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.183.163 -9.069.743Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -42.183.163 -8.820.885Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -248.858Alınan Faiz2.136.262 8.010.194FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.970.482 30.883.267Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.000.000 77.526.431Kredilerden Nakit Girişleri35.000.000 77.526.431Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8.994.130 -32.931.888Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8.994.130 -32.931.888Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-306.802 -563.184Ödenen Faiz-9.716.846 -13.148.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.409.301 1.363.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.409.301 1.363.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.429.767 4.709.444DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.839.068 6.073.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 30.839.068 10.429.767Ticari Alacaklar448.992.928 299.548.223İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 25 56.753.098 46.369.020İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 392.239.830 253.179.203Diğer Alacaklar80.180.723 79.309.016İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 25 46.215.715 62.914.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.965.008 16.394.534Stoklar9 161.994.102 177.562.285Peşin Ödenmiş Giderler73.772.534 24.728.061İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 73.772.534 24.728.061Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 31.713 3.319.582Diğer Dönen Varlıklar59.290.585 56.712.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 59.290.585 56.712.536ARA TOPLAM855.101.653 651.609.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR855.101.653 651.609.470DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 214.261.373 221.585.512Diğer Alacaklar351.868 351.868İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.868 351.868Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 190.335.523 190.335.523Maddi Duran Varlıklar12 504.544.384 465.939.574Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.833.828 9.715.155Şerefiye363.448 363.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 9.470.380 9.351.707Peşin Ödenmiş Giderler8.331.034 3.508.340İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 8.331.034 3.508.340Ertelenmiş Vergi Varlığı24 40.495.847 35.293.163Diğer Duran Varlıklar15 14.637.100 13.329.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR982.790.957 940.058.135TOPLAM VARLIKLAR1.837.892.610 1.591.667.605KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar302.086.909 263.999.286İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar302.086.909 263.999.286Banka Kredileri6 302.086.909 263.999.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları102.722.694 113.100.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları102.722.694 113.100.235Banka Kredileri6 101.536.153 112.268.438Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.186.541 831.797Ticari Borçlar305.863.969 222.452.290İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 25 386.031 232.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 305.477.938 222.219.313Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 8.449.748 4.768.188Diğer Borçlar6.441.961 3.092.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 25 1.304.688 478.729İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.137.273 2.613.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.292.025 47.952.632İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 118.292.025 47.952.632Kısa Vadeli Karşılıklar6.610.551 5.237.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.a 4.830.807 3.458.183Sigortacılık Teknik Karşılıkları1.779.744 1.779.744Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler201.267 58.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler201.267 58.655ARA TOPLAM850.669.124 660.661.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER850.669.124 660.661.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar469.018.819 453.041.573İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar469.018.819 453.041.573Banka Kredileri6 467.866.369 451.227.577Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.152.450 1.813.996Uzun Vadeli Karşılıklar21.648.921 17.043.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.b 20.900.946 16.295.364Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar747.975 747.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER490.667.740 470.084.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.341.336.864 1.130.746.141ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar495.633.030 471.358.038Ödenmiş Sermaye19.a 18.000.000 18.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.b 41.643.655 41.643.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-647.193 -1.068.449Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-647.193 -1.068.449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-647.193 -1.068.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)168.372.147 175.330.079Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)168.372.147 175.330.079Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)168.372.147 175.330.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.477.314 48.477.314Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler6.224.111 6.224.111Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.c 42.253.203 42.253.203Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları188.975.439 203.533.559Net Dönem Karı veya Zararı30.811.668 -14.558.120Kontrol Gücü Olmayan Paylar922.716 -10.436.574TOPLAM ÖZKAYNAKLAR496.555.746 460.921.464TOPLAM KAYNAKLAR1.837.892.610 1.591.667.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 526.749.677 177.286.314Satışların Maliyeti20 -348.611.354 -128.331.996TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.138.323 48.954.318BRÜT KAR (ZARAR)178.138.323 48.954.318Genel Yönetim Giderleri21 -13.299.129 -11.574.452Pazarlama Giderleri21 -49.124.988 -17.181.792Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler42.745.901 9.872.441Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-62.848.669 -11.739.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.611.438 18.331.053Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 2.857.488FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.611.438 21.188.541Finansman Gelirleri2.583.807 11.947.357Finansman Giderleri-61.055.027 -40.448.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.140.218 -7.312.395Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.959.581 4.510.985Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b 4.959.581 4.510.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.099.799 -2.801.410DÖNEM KARI (ZARARI)42.099.799 -2.801.410Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.288.131 -3.702.828Ana Ortaklık Payları30.811.668 901.418Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,01710000 0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar492.415 103.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)492.415 103.292Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.957.932 -3.010.856Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-6.957.932 -3.010.856Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-6.957.932 -3.010.856DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.465.517 -2.907.564TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.634.282 -5.708.974Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.359.290 -3.702.828Ana Ortaklık Payları24.274.992 -2.006.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028570BIST