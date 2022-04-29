***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.4 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.5 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.9 - 2022 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti.10 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022–31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ıncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÖLTAŞ-2021 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GÖLTAŞ-2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Ahmet YAPUCUOĞLU Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.3.2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.4.2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.5.Şirketin 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.6-01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.7- Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu.8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.9- 2022 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.10- 2021 yılında şirket tarafından yapılan toplam 969.598 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 1.569.598 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.11- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, kabul edildi.12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.13- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ıncı maddesi tadilinin değiştirilmesi hususu mevcudun oy çokluğu ile izin verilmesine karar verildi.14- Kapanış.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Genel Kurul K. Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı_Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 29.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazirun cetvel ve Kar dağıtım tablosu ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025940BIST