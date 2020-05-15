***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 0 0B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Dağıtım.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 28.306.424Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 43.314.348 976.675,244. Vergiler ( - ) 6.352.030 108.593,055. Net Dönem Kârı 24.691.930 868.082,196. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 43.404,11 43.404,118. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.648.525,89 824.678,08Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 278.524,29 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.927.050,18 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 24.648.525,89 824.678,0820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2020 tarih ve 2020/15 sayılı toplantısında,Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden mevzuat değişikliği de dikkate alınarak Şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmiş ve 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasının 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845446BIST