***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2022 18:19
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı -SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına ,2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000- TL (SeksenMilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve,
- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Esas Sözleşmemiz'in 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin 18.02.2022 tarihinde yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK onaylı tadil metni ektedir.
Esas sözleşme değişikliği T.C. Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005258
BIST