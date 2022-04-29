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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2022 19:26
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin B


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı ve Süresinin Uzatılması Konusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin kayıtlı sermaye tavan izin süresine yönelik sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17660 sayılı uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072858506 sayılı izin yazıları çerçevesinde esas sözleşmenin 6.ıncı maddesi değişiklik metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025961


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