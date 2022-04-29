***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı ve Süresinin Uzatılması Konusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadiline İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin kayıtlı sermaye tavan izin süresine yönelik sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17660 sayılı uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072858506 sayılı izin yazıları çerçevesinde esas sözleşmenin 6.ıncı maddesi değişiklik metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025961BIST