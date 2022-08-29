***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGöltaş Göller Bölgesi Çimento San. Ve Tic.A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058952BIST