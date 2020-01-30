***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 09:56
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.12.2018 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Rekabet Kurulu ‘nun 03.05.2018 tarih ve 18-13/243-M sayılı kararıyla Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca açılan soruşma kapsamında 23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda , Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815322
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
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|: 119.231
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305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
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|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
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|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
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|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7997
|7,8388
|% 0,91
|
|Frank
|6,1412
|6,1782
|% 0,81
|
|Riyal
|1,5892
|1,5972
|% 0,38
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,20
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|Altın Gr.
|304
|304
|2,21
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,56
|57,56
|-1,35
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