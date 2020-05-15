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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2020 17:27
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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 15.05.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 12.06.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve  ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 11.05.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan
 
39238524354 TC. kimlik numaralı Sn. Ahmet Turgut KUTLU
12935401128 TC. kimlik numaralı Sn. Turgay KAYLAN'nın 
Bağımsız üye adayları olarak, 2022 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.
  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845447


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