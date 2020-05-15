***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.05.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 12.06.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 11.05.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan39238524354 TC. kimlik numaralı Sn. Ahmet Turgut KUTLU12935401128 TC. kimlik numaralı Sn. Turgay KAYLAN'nınBağımsız üye adayları olarak, 2022 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845447BIST