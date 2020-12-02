***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 18:11
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yapı Kredi Bankasından yatırım proje finansmanı kapsamında kullanılan 52 milyon usd'lık kredinin % 91'i kendi fonlarımızla ilgili vadelerinde ödenmiş olup, kalan bakiyesi de vadeleri içinde ödenecektir. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası lehine daha önce tesis edilmiş olan Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c pafta,1230 parselde kayıtlı taşınmazımız üzerindeki 54.600.000 USD bedelli 1. derece ve 13.000.000 USD bedelli 2.derece ipoteklerin fek edilmesine Ayrıca, Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA) kaynağı ile kısa vadeli kredilerimizin uzun vadeli ve uygun maliyetli yapıya dönüştürülmesi çerçevesinde, Türk Eximbank'tan 5 yıl vadeli 15 milyon usd karşılığı euro kredi kullanılmasına ve bu işlemle ilgili Eximbank'a sunulacak niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine 5.500.000 USD bedelli 1.derece, 16.500.000 USD bedelli 2.derece ipotek tesis edilmesine ve 216.908.000 TL' lık makine rehni verilmesine karar verilmiştir.
Proje finansman kredimizin 4.8 milyon usd'lık bakiyesinin ödenmesiyle eşzamanlı olarak 5.500.000 USD bedelli 1. derece ipotek de fek edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891029
BIST
18:051.325
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|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 1.327
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:057,8686
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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462,54
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8617
|7,8686
|% 0,48
|
|Euro
|9,5052
|9,5220
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,4519
|10,5043
|% -0,26
|
|Frank
|8,7353
|8,7879
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0885
|2,0990
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|14,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|48,26
|48,26
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
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17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
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17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
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17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem