***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Bankasından yatırım proje finansmanı kapsamında kullanılan 52 milyon usd'lık kredinin % 91'i kendi fonlarımızla ilgili vadelerinde ödenmiş olup, kalan bakiyesi de vadeleri içinde ödenecektir. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası lehine daha önce tesis edilmiş olan Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c pafta,1230 parselde kayıtlı taşınmazımız üzerindeki 54.600.000 USD bedelli 1. derece ve 13.000.000 USD bedelli 2.derece ipoteklerin fek edilmesine Ayrıca, Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA) kaynağı ile kısa vadeli kredilerimizin uzun vadeli ve uygun maliyetli yapıya dönüştürülmesi çerçevesinde, Türk Eximbank'tan 5 yıl vadeli 15 milyon usd karşılığı euro kredi kullanılmasına ve bu işlemle ilgili Eximbank'a sunulacak niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine 5.500.000 USD bedelli 1.derece, 16.500.000 USD bedelli 2.derece ipotek tesis edilmesine ve 216.908.000 TL' lık makine rehni verilmesine karar verilmiştir.Proje finansman kredimizin 4.8 milyon usd'lık bakiyesinin ödenmesiyle eşzamanlı olarak 5.500.000 USD bedelli 1. derece ipotek de fek edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891029BIST